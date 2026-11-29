Andrea Kimi Antonelli ganó por primera vez como campeón del mundo de la Fórmula 1, décimo triunfo del 2026, y lo hizo en una carrera que pudo haber roto totalmente la relación dentro de Mercedes, porque George Russell estaba encaminado a la victoria en el circuito de Lusail hasta que un poco de debris lo obligó a una segunda detención de 10 segundos que le quitó lo más alto del podio que había trabajado.

Desde el arranque, Antonelli demostró que quería ganar. Russell mantuvo la pole y un mensaje de radio desde el box de Mercedes calmó los ánimos del italiano. Sin embargo, tras la primera parada de pits la situación cambió dado que el monoplaza capturó basura del circuito que afectó el rendimiento del coche del británico. El nuevo monarca redujo la diferencia de ocho segundos a medio segundo.

Para la segunda parada de pits Mercedes advirtió a Russell que perderían tres segundos adicionales para remover el debris, pero la detención resultó mayor y, ni siquiera, lograron quitar toda la suciedad. Antonelli fue a los boxes y en una parada limpia tomó el liderato. Fue entonces cuando el inglés cuestionó al equipo alemán si dejarían así las posiciones reclamando que él no había cometido ningún error y la victoria era suya.

Pero en la pista el rendimiento de Russell seguía cayendo. Antonelli incluso ofreció entregar la posición, pero su compañero de equipo perdía en cada giro un segundo. Al final, las flechas de plata lograron un 1-2, pero el subcampeonato de pilotos quedó en manos de Max Verstappen. El holandés de Red Bull cruzó la meta en cuarto, justo entre los McLaren de Oscar Piastri, tercero, y Lando Norris, posición suficiente para asegurar el segundo puesto de la clasificación general de pilotos gracias también al sexto escaño de Lewis Hamilton.

¿En qué posición concluyó la carrera Sergio Pérez en Qatar?

Checo Pérez arrancó desde la posición 22 y gracias a una estrategia de dos stints consecutivos de neumáticos duros y un cierre con medios le permitió llegar hasta la posición 18 de la carrera.

El mexicano una vez más sobrepasó a Valtteri Bottas quien cruzó la meta en la posición 19.

¿Cuándo es la próxima carrera del calendario de F1 tras el GP de Qatar 2026?

Las última carrera de la temporada se disputará del 4 al 6 de diciembre en el circuito de Yas Marina, sede del Gran Premio de Abu Dhabi con la competencia iniciando a las 07:00 horas tiempo del centro de México.