George Russell parecía tener todo bajo control para conquistar su cuarta victoria de la temporada. Sin embargo, cuando el triunfo estaba a su alcance, un inesperado trozo de poliestireno, así como un pedazo de fibra de carbono se cruzaron en su camino y frustraron sus aspiraciones. Ni siquiera una pole position, una férrea defensa ante Kimi Antonelli y las órdenes de Toto Wolff fueron suficientes para evitar que la mala suerte volviera a perseguir al británico.

Antonelli peleaba, Russell se quejaba

El campeón del mundo presionó a su coequipero para arrebatarle el liderato, pero las defensas de Russell le impidieron adelantarlo. Por lo cual, el británico se quejó por la radio al considerar que no respetaba el plan de carrera de Mercedes.

Bueno un poco diferente a la reunión de la mañana, pero ustedes digan cómo quieren correr”, se expresó quejándose de su compañero.

Un par de giros más tarde, Toto Wolff tomó acciones claras, en donde dio órdenes de equipo para ahorrar el neumático y gestionar la ventaja que mantenía en la parte alta. Por ende terminó la contienda entre el italiano y el británico por liderar el pelotón.

El Mercedes de George Russell sufrió daños tras impactar con restos de poliestireno en la pista. reuters

La mala suerte de George Russell sigue extendiéndose

Pese a que el británico lideraba la carrera con tranquilidad, una vez más la mala fortuna le jugó una mala pasada. En esta ocasión, una pieza de poliestireno, al igual que una parte de fibra de carbono quedaron atrapadas en la zona inferior de su monoplaza, lo que comprometió su rendimiento y terminó por arrebatarle las posibilidades de conseguir su cuarta victoria de la temporada.

La situación obligó a Mercedes a llamarlo a boxes para retirar el objeto. Sin embargo, la intervención de los mecánicos se prolongó durante poco más de 10 segundos, una eternidad en la Fórmula 1 que terminó por perjudicar seriamente sus aspiraciones y cambiar el rumbo de su carrera.

Esto resume mi año, ha sido inaceptable. En la salida de la curva, había restos (poliestireno), y en cuanto lo he golpeado, ha sido fuerte. Ahora acabo de verlo todo. Aun así, estoy contento de estar en el podio, pero no debería haber sido así”, aseguró en la entrevista oficial al término de la carrera.

De igual forma, el británico dejó una frase por radio que terminó por sorprender a más de uno durante la temporada, pues esta vez no fue para quejarse ni para disculparse por algún error, sino para hacerle una petición a su propio equipo.

¿Puede Kimi esperarme para que sea justo?”.

La declaración refleja a la perfección que su temporada ha contrastado por completo con la de su compañero. Mientras Kimi Antonelli ya ganó 10 carreras en 2026 y se convirtió en el campeón mundial más joven de todos los tiempos a cuatro carreras del cierre del calendario, el británico ha tenido una campaña para el olvido, marcada por errores y abandonos.

La mala suerte apareció en los Grandes Premios de Canadá, Bélgica y Baréin, debido a fallas en su unidad de potencia, así como a una colisión con Lewis Hamilton, respectivamente.

A ello se sumaron errores como la doble sanción que recibió en el Gran Premio de Mónaco, cuando excedió el límite de velocidad en la entrada del pit lane y no cumplió correctamente con el castigo de tiempo durante su siguiente parada. De igual forma, tuvo dificultades en las sesiones de calificación de Silverstone y España, un choque en la Sprint de Singapur, mientras que en el GP de Las Vegas gestionó mal su batalla ante Max Verstappen, pues, en el antepenúltimo giro de la carrera, bloqueó los neumáticos y terminó contra las barreras de protección.