Max Verstappen se impuso en las calles de Las Vegas a pesar de ser amenazado por el efecto “yo-yo” en la carrera que lo llevó a intercambiar el liderato con los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli en una carrera que dejó varios cuestionamientos por parte del cuatro veces campeón del mundo.

Al partir desde la pole position, el piloto de Red Bull lideró un nutrido grupo en el que George Russell, Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar intercambiaron posiciones constantemente gracias al poderoso efecto de succión en el Strip, generando un constante "efecto yo-yo" en las zonas de frenada de las curvas 14 y 1.

La pelea por el triunfo se resolvió en los giros finales cuando Russell bloqueó neumáticos e impactó contra el muro al intentar superar a Antonelli por el segundo puesto, mientras que el campeón italiano sufrió una pérdida de potencia eléctrica que permitió a Verstappen escapar en solitario en la última vuelta para sumar el triunfo número 75 de su trayectoria y su cuarta victoria en las últimas seis fechas.

Verstappen reconoció que esto no era algo que hubiera visto antes en la Fórmula 1, pero señaló que el espectáculo seguro fue positivo para los aficionados.

"No en la Fórmula 1, eso es seguro. Fue realmente surrealista y algo que yo mismo nunca había visto antes en la Fórmula 1".

"Fue una cantidad loca de peleas, y el rebufo era tan grande que era imposible conducir y una locura cuánta gente venía detrás. Fue muy emocionante, supongo, para que todos lo vieran. Sé que es un gran espectáculo aquí todo el fin de semana y espero que hayamos cumplido en la pista".

El cuatro veces campeón mundial explicó que durante la prueba consultó por radio a su ingeniero Tom Hart sobre el despliegue eléctrico para el cierre debido a la dificultad de mantener la punta en la recta principal, una zona donde el Red Bull era mucho mejor que sus rivales en cuanto al despliegue de energía.

"Al principio tuvimos el despliegue correcto de inmediato, pero por supuesto la gente está aprendiendo y observando lo que haces. En un momento dado, no pude recuperar el liderato antes de la línea de meta, por eso hice la pregunta", detalló.