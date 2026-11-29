Iñaki y Nico Williams respondieron con orgullo y contundencia a los insultos racistas que recibieron durante la victoria del Athletic Club por 4-3 frente al Málaga, en La Rosaleda. Los hermanos utilizaron sus redes sociales para reivindicar sus raíces después de un episodio de discriminación que provocó la condena de ambos clubes y de LaLiga.

Lejos de guardar silencio, los dos futbolistas compartieron imágenes con el puño en alto, mientras que Nico publicó un video con referentes negros del deporte, el cine y la música acompañado de una frase contundente: “Orgulloso de ser negro”.

Los insultos racistas que sufrieron Iñaki y Nico Williams

El incidente ocurrió durante el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga, disputado el sábado 28 de noviembre. Las cámaras de la televisión vasca EITB captaron desde uno de los fondos del estadio expresiones racistas como “mono” y “puto negro”, dirigidas contra los futbolistas del Athletic.

Según los reportes de medios españoles, los hermanos no escucharon directamente los insultos durante el partido y conocieron lo sucedido después del encuentro, cuando un periodista de EITB informó a un representante del club bilbaíno.

El Athletic condenó enérgicamente los hechos y reiteró su postura de tolerancia cero ante cualquier manifestación de discriminación.

Iñaki Williams subió en una de sus historias de Instagram una imagen con puños de personas negras levantados. Instagram Iñaki Williams

Málaga y LaLiga identifican al responsable de los insultos

La respuesta institucional también fue inmediata. El Málaga CF confirmó que identificó a uno de los aficionados involucrados y anunció la suspensión cautelar de su abono de temporada, mientras continúa la investigación. Además, informó que mantiene contacto con la policía para determinar si hubo más personas implicadas.

Por su parte, LaLiga confirmó que el responsable fue identificado, expulsado del estadio y propuesto para sanción. También anunció que emprenderá las acciones legales correspondientes.

Los hermanos Williams, nuevamente víctimas del racismo

No es la primera vez que los futbolistas enfrentan episodios de esta naturaleza. Iñaki Williams sufrió insultos racistas en el estadio del Espanyol en enero de 2020, mientras que Nico también ha sido víctima de ataques similares en el campo del Atlético de Madrid.

Esta vez, su respuesta fue una reivindicación pública de identidad y orgullo que trascendió el resultado deportivo y volvió a poner sobre la mesa el problema del racismo en el futbol español.