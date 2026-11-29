La NBA tuvo a su primera víctima en los banquillos esta temporada. Los Washington Wizards despidieron a Brian Keefe después de un comienzo decepcionante y una nueva derrota que terminó por agotar la paciencia de la gerencia general. El movimiento podría ser el primero de varios ajustes entre coaches, donde franquicias como Milwaukee Bucks, Utah Jazz y Sacramento Kings también pasan estragos que generan preocupación.

La decisión se anunció muy avanzada la noche del sábado 28 de noviembre, horas después de que Washington sufriera una derrota de 116-91 frente al Orlando Magic. Los Wizards quedaron con marca de 7-13 y acumularon diez derrotas en sus últimos 13 compromisos. Adam Caporn, quien se desempeñaba como asistente, fue designado entrenador interino para el resto de la campaña.

Keefe no pudo cambiar el rumbo de los Washington Wizards

Keefe concluyó su etapa en Washington con un registro de 50-173. Había llegado como entrenador interino durante la campaña 2023-24, tras la salida de Wes Unseld Jr., y posteriormente recibió la oportunidad de quedarse de forma permanente.

La franquicia esperaba una mejor respuesta durante esta temporada, especialmente después de incorporar jugadores como Anthony Davis y Trae Young para acompañar a su joven núcleo. La falta de victorias y derrotas por amplios márgenes precipitaron su salida.

Milwaukee Bucks y Utah Jazz, otros banquillos bajo presión

El despido de Keefe también dirige la atención hacia otros equipos que atraviesan comienzos complicados. Los Milwaukee Bucks, dirigidos por Taylor Jenkins, presentan una de las situaciones más preocupantes, con marca de 2-18, mientras crecen las dudas sobre su funcionamiento.

Otro caso es el de Utah Jazz, que tiene registro de 3-17 bajo las órdenes de Will Hardy. Aunque las lesiones de figuras como Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr. condicionan el rendimiento, el equipo todavía está lejos de las expectativas generadas para esta campaña.

También aparecen en el radar los Sacramento Kings de Doug Christie, con un preocupante 2-16, y los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que han tenido dificultades para competir y registran 4-14.

La salida de Keefe abre así el carrusel de entrenadores en la NBA. Mientras Washington apuesta por una nueva dirección, otros equipos tendrán que demostrar que sus proyectos todavía pueden corregir el rumbo antes de que la presión alcance a sus respectivos coaches.