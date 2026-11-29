Olympiacos se impuso 2-0 ante Aris en la Jornada 12 de la Super Liga Griega, en un partido donde el delantero mexicano Armando González ingresó de cambio para el complemento y el portugués Jota Silva firmó un doblete para sellar la victoria.

El atacante mexicano inició el encuentro en el banquillo, pero saltó al terreno de juego al medio tiempo en sustitución de Marius Mouandilmadji. Con la presencia de Hormiga en el ataque, el cuadro local mantuvo la presión ofensiva hasta abrir el cerrojo rival en la segunda mitad.

Doblete de Jota Silva para sentenciar

El marcador se inauguró al minuto 64 mediante una acción colectiva por la banda derecha que culminó con un centro raso al área; Jota Silva apareció en el manchón penal para mandar el balón al fondo y poner el 1-0.

Más adelante, el futbolista portugués completó su doblete tras recibir un pase filtrado que lo dejó mano a mano frente al arquero, definiendo con calma para decretar el 2-0 definitivo.

Aporte de Armando González y panorama en la tabla

Aunque no logró hacerse presente en el marcador, Armando González registró dos disparos —uno a puerta y otro desviado— y completó el 75% de sus pases durante los 45 minutos que disputó en la segunda parte.

Con este triunfo, Olympiacos se afianza en la segunda posición de la Super Liga Griega con 29 puntos, manteniéndose en la pelea de los primeros puestos únicamente por detrás de Panathinaikos.

Números de Armando González en la temporada

Con su participación ante Aris, el delantero mexicano continúa sumando actividad en el futbol de Grecia dentro de la campaña 2026-27 de la Super Liga Griega, aportando minutos como revulsivo en el ataque de Olympiacos mientras busca consolidarse en el esquema ofensivo del equipo.