McLaren: del dominio en 2025 a la crisis de rendimiento en F1 2026

McLaren pasó de tocar el cielo en 2025 a caer hasta el infierno en 2026, pues el desarrollo del MCL-40 ha dejado mucho que desear. Atrás quedó la temporada anterior, cuando sus innovaciones aerodinámicas le permitieron dominar gran parte del año. Hoy, desde el diseño del chasis, la escudería parece haber perdido el rumbo que la llevó a lo más alto.

El cambio del reglamento técnico para 2026 significó uno de los retos más grandes para los equipos, debido a que no solo se redujo la participación de la combustión interna en el funcionamiento de los motores para dar paso a una distribución de potencia del 50 por ciento entre la combustión y la energía eléctrica, sino que también se introdujeron la aerodinámica activa y una reducción en el tamaño de los monoplazas, lo que representa un reto para el diseño de los autos.

La eliminación del MGU-H, que se encargaba de recuperar la energía térmica de los gases de escape, y la incorporación de un sistema eléctrico más potente implicaron cambios en el tamaño de la unidad de potencia y en el sistema de almacenamiento de energía. La batería y los demás componentes eléctricos representan un desafío para mantener el peso del monoplaza bajo control, y ahí apareció uno de los principales retos para McLaren en 2026.

El MCL-40 durante el GP de Singapur. reuters

La distancia entre ejes

En un intento por reducir el peso del MCL-40, McLaren optó por reducir la distancia entre sus ejes (el espacio entre las ruedas delanteras y traseras), con una medida 10 milímetros menor que la de otros equipos, mientras que el reglamento de la FIA estableció un límite máximo de 3,400 milímetros, una medida que otras escuderías aprovecharon.

Una distancia entre ejes menor favorece la agilidad del coche en curvas lentas y facilita los cambios de dirección en giros cerrados. Sin embargo, también compromete el rendimiento en curvas de alta velocidad, ya que una menor distancia entre ejes hace que el monoplaza sea más inestable, y pierda carga aerodinámica. Lo que dificulta el equilibrio y generar un auto muy nervioso, algo que ha perjudicado la conducción de Lando Norris y Oscar Piastri.

El coche tiene potencial para ser rápido, pero es increíblemente difícil de conducir”, mencionó Oscar Piastri en la zona de entrevistas del GP de Estados Unidos.

Oscar Piastri enfrenta dificultades para adaptar su estilo de manejo al McLaren. REUTERS

Pese a las constantes actualizaciones aerodinámicas que ha introducido el equipo, McLaren no ha podido solucionar el problema de raíz, debido a la complejidad que implica modificar el chasis del monoplaza. Esto es algo que reafirmó el director del equipo, Andrea Stella.

Creo que necesitamos algo más fundamental que simplemente añadir carga aerodinámica, como sucederá en las próximas carreras. Necesitamos cambiar de manera fundamental otros aspectos que estamos abordando a largo plazo y que, como pronto, llegarán con el MCL41 de 2027”, declaró para The Race durante octubre.

Andrea Stella destaca problemas en el diseño del MCL-40. Reuters

Los neumáticos que los potenciaron en 2025, este año los perjudican

La temporada pasada, McLaren encontró la manera de desarrollar un auto en el que la transferencia de calor hacia los neumáticos fuera menor, por lo que estos se degradaban menos en comparación con los de otros equipos. Incluso, otras escuderías acusaron a los de Woking de utilizar un sistema líquido de refrigeración, algo que la FIA negó rotundamente.

Los McLaren tienen dificultades para alargar la vida útil de los neumáticos. REUTERS

En 2026, dicha fortaleza parece haber desaparecido, debido a que el equipo ha encontrado dificultades para hallar el equilibrio y mantener los neumáticos dentro de su ventana óptima de funcionamiento. Como consecuencia, McLaren ha perdido ritmo y ha presentado problemas de sobrecalentamiento, algo que se reflejó durante el GP de Madrid, cuando Norris perdió ante Antonelli pese a partir desde la pole position, ya que el MCL-40 no ha mostrado la misma competitividad en tandas largas.

Ser cliente de un motorista ha sido una desventaja

La unidad de potencia Mercedes ha representado un desafío para McLaren en 2026, tanto por problemas de fiabilidad como por las dificultades para aprovechar todo su rendimiento. En el GP de China, Lando Norris y Oscar Piastri no pudieron tomar la salida por fallas eléctricas, mientras que en Mónaco Norris abandonó por un percance relacionado con el motor.

El W17 y el MCL-40 comparten motor, pero mantienen transmisiones distintas. reuters

A estos contratiempos se suma la integración entre la unidad de potencia y el chasis: al ser un equipo cliente, McLaren debe adaptar el monoplaza al sistema desarrollado por Mercedes.

Por lo tanto, McLaren enfrenta el reto de recuperar el rumbo que lo llevó a dominar la Fórmula 1 en 2025. Sin embargo, las limitaciones del MCL-40 y la complejidad de corregir sus problemas de diseño apuntan a una recuperación a largo plazo.