Orbelín Pineda se luce con gol y asistencia que lo acercan al Mundial 2026

Orbelín Pineda anotó de nueva cuenta con el AEK de Atenas y dio una asistencia en el compromiso de la Superliga de Grecia, donde mantienen en liderato de su Grupo en busca del título y su calificación a la siguiente edición de Champions League.

Iniciando de nueva cuenta como titular en el compromiso, AEK de Atenas recibió al PAOK, compromiso en el que logró imponer condiciones desde temprana hora en el compromiso, mostrando su poder ofensivo y acercándose al gol.

AEK se puso por delante en el 36’ con un autogol, mientras que en el segundo tiempo Koita apareció tras un servicio de Orbelín Pineda para estremecer la red rival e incrementar la ventaja para los locales, sin embargo, el tanto del mexicano estaría a punto de llegar.

Recuperando el balón cerca del área rival, Orbelín Pineda entró a velocidad en el área de PAOK para tocar el esférico por arriba del portero cuando esperaba un fusil a segundo poste, concretando el 3-0 definitivo y marcando su primer gol en el año calendario.

En el tramo final de la temporada, AEK se mantiene como líder de la Superliga de Grecia, sitio que les brindaría el campeonato y la posibilidad de calificar a la siguiente edición de la Champions League.

El nombre de Orbelín Pineda no está completamente asegurado con la Selección Mexicana para el Mundial 2026, ya que la media cancha del Tri se mantiene como el sitio con más opciones, mientras que el extremo izquierdo -donde también se ha desenvuelto- tiene a Alexis Vega y Julián Quiñones como las principales opciones para Javier Aguirre.

BFG