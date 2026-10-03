Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, le contesta a Rafa Márquez tras enfatizar en errores

Mauricio Pochettino, entrenador de la Selección de Estados Unidos, defendió la victoria de 3-0 ante México, luego de que el seleccionador Rafa Márquez indicó que los errores propios condicionaron el encuentro amistoso de la Fecha FIFA, en Arizona.

"Fueron regalos y no aciertos del rival", indicó Márquez, a lo que Pochettino replicó:

"Tengo gran respeto por mis colegas y por la Selección Mexicana, no soy quién para contradecir a mi colega, cada uno tiene su forma de ver las cosas, está claro que han pasado situaciones, si yo estuviera en su lugar, opinaría lo mismo".

En su análisis, el seleccionador de Estados Unidos dio mérito a su plan de trabajo, por la presión que derivó en los errores del rival.

"Forzar los errores, la primera jugada y segunda forzamos el error por conceptos que el equipo adquiere con este cuerpo técnico, estoy contento. Más que el resultado, por la experiencia que estamos teniendo con un grupo joven, hay equilibrio".

El argentino también reconoció la importancia de un juego entre Estados Unidos y México, por la rivalidad cultural y futbolística.

"Valioso, porque de este partido sabíamos de la rivalidad y lo que significa", mencionó en la conferencia post-juego. "Lo importante es pasar momentos buenos y no tan buenos, es el objetivo, a veces de adversidad, jugar contra México siendo un gran rival y con grandes jugadores es normal pasar por tanta dificultad".

Justifica reacción del público mexicano

Por otro lado, Mauricio Pochettino opinó de la reacción hostil de los aficionados mexicanos contra sus propios jugadores. "Es normal", explicó el seleccionador".

"El control emocional, por nuestro equipo ha sido muy buena. Hemos visto la emoción, fue algo que la frustración hace que tomen esas posturas, pero mi equipo pasó dificultad, la gente es normal. Hablé con mis jugadores antes, utilizo a México y Argentina de ejemplos, la presión se siente, los fans demandan mucho a los jugadores, entonces es algo que nosotros debemos ponernos esa presión, exigencia, el estrés".

A lo mejor la afición de Estados Unidos no tiene esa capacidad de meter ese estrés, es parte de la cultura de México en el futbol parecida a la de Argentina, da crecimiento, pero en la adversidad mete dificultad".

Gio Reyna, un líder

Por último, Pochettino se refirió al peso que hoy impone Gio Reyna como un referente y con el buen presente en el Estrasburgo de Francia.

"Contento con Gio, por eso estuvo en el Mundial con nosotros cuando no jugaba mucho con su equipo, tiene un talento enorme, se fue muy joven y no había tenido continuidad, hoy sí y es bueno para nosotros para que en el equipo nacional encuentre esa consistencia, grandísimo jugador que entiende el juego a nivel alto como Malik. Capacidad de tener muchos registros en segunda línea, asocia bien, combina rotaciones y hace difícil fijarlos para los contrarios, en sus pies el balón descansa".