"Fueron regalos y no aciertos del rival": Rafa Márquez reacciona a la derrota con Estados Unidos

Para Rafael Márquez su primera derrota no es un escenario catastrófico. Asegura que él y su cuerpo técnico arropará a los jugadores de la Selección Mexicana, al tiempo que le restó mérito al triunfo de Estados Unidos.

"He tenido más derrotas que triunfos, debemos ayudarlos a reponerse de esto, es parte de. Te toca ser de psicólogo y levantarlos, de eso se trata la vida también, es duro perder y que pierdas de esta manera, fueron regalos y no aciertos del rival, hay que ser positivos, veo las cosas positivas, hacer que nos equivoquemos lo menos posible", destacó en su conferencia tras la derrota por 3-0 ante los estadounidenses.

En la caída en Arizona, resaltaron las fallas del portero Raúl Rangel, que ocasionaron un par de los goles, mientras que Santiago Gimenez también sufrió la noche con errores frente al marco de Diego Kochen. Además, México se quedó con un hombre menos, por la expulsión de Mateo Chávez, al agredir a un rival con un manotazo en el rostro.

"Son Errores corregibles, con cosas buenas que pasaron que recibimos creo que el equipo estaba bien, pero son errores que se pueden corregir.

"Hay que estar siempre preparados para esto, importante sobreponerse, autocrítica de lo que hicimos bien, es un proceso, confío mantener un nivel como el que tuvimos gasta el minuto 28, hay cosas pro rescatar y preocupación de hacer autocrítica y de reponernos lo antes posible porque tenemos partido en pocos días (ante Chile, en Los Ángeles, el 6 de octubre)".

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Respaldo a Santi Gimenez

En la convocatoria de la gira por Estados Unidos, las expectativas fueron altas con los delanteros Santi Gimenez y con Armando González, luego de la ausencia de Raúl Jiménez y hasta de Julián Quiñones.

"Lo hemos dicho que no estamos generando, cuesta trabajo, pero hay que seguir insistiendo con el poco tiempo que nos queda, para darle claridad y ojalá tener más ocasiones de gol y darle más opciones al punta para tener más oportunidades".

"Santi, hace falta tener más minutos para estar en mejor forma, lo que queríamos era darle minutos, por la molestia y no pudo estar en los primeros dos partidos, confiamos en él para que tenga mejor ritmo".

Sobre los puntos a rescatar del tercer juego de la gira, Rafa Márquez explicó que "en los primeros minutos estuvimos en cancha rival, tuvimos buena posición, buenas jugadas, ellos prácticamente y la conducción de sus jugadores sin esa sensación de marcar peligro, sí nos falta claridad en el último tercio, con eso me quedo. los otros, errores groseros que les regalas estos tres goles al equipo rival".