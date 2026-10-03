Cavan Sullivan, nuevo ‘Capitán América’: goleador más joven de EU

Cavan Sullivan es una de las “joyas” que tiene la selección de Estados Unidos. El mediocampista tiene 17 años y varios equipos europeos lo tienen en su radar. La noche del 3 de octubre de 2026 en el State Farm Stadium quedará marcada, debido a que anotó su primer gol con la selección mayor de EU. Además, hizo historia y podría tomar la estafeta como el nuevo “Capitán América”.

A los 17 años y 5 días, Cavan Sullivan se convirtió en el goleador más joven de la selección de Estados Unidos.

Cavan Sullivan consideró como el 3 de octubre de 2026 como el mejor de su vida, tras anotarle a México Mexsport

Al minuto 62, Sullivan aprovechó un error grotesco de Raúl “Tala” Rangel. El portero de Chivas le entregó el balón, quien no perdonó e hizo el 2-0 con un remate desde fuera del área.

“El mundo a sus pies”, publicó la MLS.

“El mejor día de mi vida. Gracias a todos por el apoyo. Un saludo enorme a mi familia por estar aquí. ¡Vamos Estados Unidos!”, mencionó Sullivan tras finalizar el partido.

Landon Donovan fue el primer “Capitán América”, debutando a la edad de los 18 años.

El canterano de Philadelphia Union debutó a los 16 años y 263 días en la selección de Estados Unidos.

¿QUIÉN ES CAVAN SULLIVAN?

Lugar de nacimiento: Philadelphia.

Fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 2009.

Estatura: 1.70 metros.

Categoría del jugador: Homegrown.

Hace unos días, Cavan Sullivan se convirtió en el Jugador del Mes más joven de la MLS Mexsport

Cavan Sullivan creció en Pensilvania en medio de una generación de futbolistas. Su tío Larry fue entrenador universitario, su papá Brendan jugó profesionalmente en la A-League. Su mamá Heike fue capitana del equipo de la Universidad de Pensilvania y su hermano mayor Quinn es su actual compañero en el ataque del Union.