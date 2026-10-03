VIDEO: ‘Chaco’ Giménez lanza dura crítica a su hijo por falta de gol en la Selección Mexicana

La era de Rafa Márquez ya tuvo su primer gran tropiezo al caer por 3-0 ante Estados Unidos y además del entrenador hay varios jugadores señalados en esta dolorosa derrota y uno de ellos es Santiago Giménez, quien inclusive fue criticado por su propio padre tras el partido.

‘Bebote’ recibió la confianza del cuerpo técnico para arrancar como titular y en el primer tiempo desaprovechó dos ocasiones claras de gol. Estas fallas no solo le costaron el ser abucheado por toda la afición del estadio, sino también recibir una dura crítica de su padre, Christian Giménez.

‘Chaco’, quien hoy es analista para la cadena FOX, analizó las fallas de su hijo y en cierto punto intentó ‘minimizarlas’ diciendo que no eran jugadas tan sencillas como parecían en la televisión. Sin embargo, independientemente de eso, Giménez padre señaló que para ser el delantero titular del Tri se necesita gol y hoy su hijo carece de eso en estos momentos.

“La primera jugada de Santiago quiero ver si el abanica el balón o le toca el defensor… la segunda; los que jugamos al futbol… la pelota le queda un metro alejada y es imposible”

“El nueve tiene que hacer gol. Se le está machacando por el gol por que no tiene gol en selección; hizo gol en todos lados y no tiene gol en selección”

Abucheos para Giménez

Debido a esta falta de gol que su padre comenta y aunado a las dos fallas ante Estados Unidos, Santiago Giménez fue el segundo hombre más abucheado de la Selección Mexicana esta noche en Phoenix, solo por detrás de Raúl Rangel.

Los números de Santiago Giménez con el Tri

Ya contando el partido vs Estados Unidos, entre amistosos, eliminatorias, Copa Oro, Concacaf Nations League, Copa América y Copa del Mundo, Santiago Giménez registra un total de 53 partidos con la Selección Mexicana y apenas 6 goles anotados.

Para dimensionar el poco gol que Santi tiene con el Tri, de esos 53 partidos el hoy delantero del Porto suma 2 mil 427 minutos en campo, lo que significa que promedia 1 gol cada 404.5 minutos, es decir, una anotación casi cada 4 partidos y medio.