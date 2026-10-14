Matías Almeyda y Rayados de Monterrey reciben la visita de Rafa Márquez

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Nacional de México, volvió de su breve descanso y retomó la gira por los diversos clubes del futbol mexicano. Ahora la escala fue con los Rayados de Monterrey.

En redes sociales el conjunto regiomontano presumió tanto la visita de Rafa Márquez como de la comitiva de la Federación Mexicana de Futbol, presente en la Sultana del Norte para la presentación oficial del próximo juego del Tricolor en el Estadio BBVA.

El seleccionador lució sonriente en las instalaciones de El Barrial, donde intercambió ideas con el técnico del Monterrey, Matías Almeyda, y cuerpo técnico del club.

Entre la comitiva se encontraba Duilio Davino, director de selecciones varoniles de la FMF, quien recordó sus tiempos de directivo de los Rayados, razón por la que fue emotiva la escala.

También estuvieron presentes personajes de mayor peso directivo como Enrique Nieto, vicepresidente de selecciones de México, Dennis te Kloese, presidente deportivo del Monterrey, y Walter Erviti, director deportivo del club.

Walter Erviti (director deportivo del Monterrey), Duilio Davino (director de selecciones varoniles FMF), Dennis te Kloese (presidente deportivo del Monterrey) y Enrique Nieto (vicepresidente de selecciones nacionales). Rayados

Cabe recordar que, en la convocatoria de Rafa Márquez, para la gira de cuatro partidos en Estados Unidos que recientemente celebró con saldo de dos empates y dos derrotas, solamente dos jugadores de los Rayados fueron convocados: Víctor Guzmán y Orbelín Pineda.

“Este año no nos dará para recorrer todos los equipos”, mencionó Duilio Davino en una posterior conferencia de prensa, al tiempo que confirmó la visita de la Selección Mexicana a Tigres este jueves 15 de octubre.

Al momento, Rafa Márquez y su cuerpo técnico ha realizado visitas a Chivas, Atlas y América.

Fortalecer relaciones con clubes: Duilio Davino

La visita al Monterrey se hila con la presentación del juego de la selección de México contra Jamaica en el Estadio BBVA, plaza mundialista que por primera vez albergará un juego del Tricolor mayor y lo hará en la serie de cuartos de final de la Nations League de la Concacaf (17 de noviembre).

“Con tranquilidad, el proceso de Rafa que apenas arranca. Rafa es el indicado, viene con continuidad, las críticas él ya las conoce que ha estados en los mejores equipos y lugares. Si alguien puede sacar el extra de un jugador, es él.

"Hay más críticas en la silla de Rafa, el plan de visitar a todos los clubes es dejar una bonita relación, dejar mucha comunicación en jugadores seleccionados y con los de categorías menores, visitamos Rayados, estuvimos platicando con el cuerpo técnico de Matías Almeyda, mañana vamos a Tigres”, explicó.