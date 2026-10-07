Rafa Márquez tiene el peor inicio de un entrenador con la Selección Mexicana 

Rafael Márquez firmó un negativo y de los peores balances respecto a otros seleccionadores de México y sus primeros cuatro partidos dirigidos.

De la gira por Estados Unidos en la Fecha FIFA, Rafa Márquez registró dos empates y dos derrotas, con lo que igualó la antigua marca de Ignacio Trelles en su segunda etapa como seleccionador. En 1960 empató con las Selecciones de Brasil y Costa Rica, mientras que las de Argentina y de nueva cuenta ante Brasil le propinaron derrotas.

Primeros cuatro partidos

Rafael Márquez se estrenó como seleccionador ante Colombia (1-1), en Baltimore. Hiló el segundo empate con Perú (1-1), en New Jersey. Su primer juego perdido ocurrió en el peor de los escenarios pasionales, en el clásico de la Concacaf contra Estados Unidos (3-0), en Arizona, y una derrota más ante la Selección de Chile (2-0), en Los Ángeles.

Los entrenadores de los últimos procesos tras la Copa del Mundo de Qatar 2022 por lo menos sumaron una victoria, aunque el nivel de algunos de los rivales así lo facilitó.

Con Javier Aguirre, quien tomó el mando del Tricolor en el 2024 rumbo al Mundial 2026, registró en sus primeros cuatro juegos (tercer ciclo en el banquillo nacional), victorias sobre Nueva Zelanda (3-0) y Estados Unidos (2-0); empató con Canadá sin goles y con el club Valencia (2-2) en su visita a territorio mexicano.

Jaime Lozano, quien se despidió del Tricolor por una desastrosa actuación del equipo en Copa América, dejó registro de tres victorias y un juego perdido. Se impuso a las selecciones de Honduras (4-0), Haití (3-0) y Costa Rica (2-0). La caída fue sorpresiva ante Qatar (0-1).

Diego Cocca, quien se presumió en su momento como el sucesor del ‘Tata’ Martino (hiló cuatro victorias), luego de exitoso paso por el Atlas, arrancó su era de entrenador de México con victorias sobre Surinam (2-0) y Guatemala (2-0) y par de igualadas ante Jamaica (2-2) y Estados Unidos (1-1).

Goles a favor y en contra

Tampoco le fue bien en el balance de goles a favor y en contra a Rafael Márquez. Su combinado marcó dos y sufrió siete en contra (diferencia de -5).

En el citado caso de Nacho Trelles, fueron seis goles a favor y ocho en contra (-2). Le sigue la etapa del interinato de Ricardo Ferretti en 2018, con cuatro goles a favor y ocho en contra (-4). Aquella gestión registró una victoria sobre Costa Rica (3-2) y tres derrotas, con Uruguay (1-4), Estados Unidos (1-0) y Chile (1-0).

Otro mal arranque, aunque sumó un triunfo, fue el de Antonio López Herranz, en el Campeonato Panamericano de 1952. Los primeros tres enfrentamientos acabaron con derrotas para México: Uruguay (3-1), Chile (4-0) y Brasil (2-0). El rival que pagó los platos rotos de esa naciente gestión fue Panamá (4-2).