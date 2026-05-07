Dennis te Kloese va por Matías Almeyda: El plan para el nuevo entrenador de Monterrey

Tras la salida de José Antonio Noriega, los Rayados Monterrey sacudieron el mercado de pantalón largo con el nombramiento oficial de Dennis te Kloese como su nuevo presidente deportivo. El directivo neerlandés, con un currículum envidiable en el Feyenoord y selecciones nacionales, aterrizó en la Sultana del Norte con un objetivo muy claro: devolverle la jerarquía a la institución y armar un proyecto que no escatime en recursos ni en ambición.

Dennis te Kloese regresa a la Liga MX; nuevo Presidente Deportivo de Monterrey Foto tomada de @Rayados

Sin embargo, el verdadero 'bombazo' no fue su llegada, sino el nombre que ya puso sobre la mesa para ocupar el banquillo regiomontano. Según información que circula con fuerza en el entorno de la Liga MX, el gran elegido de Te Kloese es nada menos que Matías Almeyda. El estratega argentino, quien goza de un cartel impecable en México tras su paso por Chivas, se convirtió en la prioridad absoluta para encabezar esta nueva era en la escuadra albiazul.

UNA PROPUESTA ECONÓMICA FUERA DE MERCADO PARA EL PELADO

El fichaje no luce sencillo, pues el 'Pelado' terminó recientemente su etapa con el Sevilla en España y su intención primordial era mantenerse en el futbol europeo. No obstante, Dennis te Kloese preparó una estrategia agresiva para doblar la voluntad del técnico. Trascendió que la directiva de Rayados alistó una propuesta económica histórica, con cifras que romperían cualquier parámetro previo en el balompié azteca, buscando que el factor monetario y un plantel repleto de figuras sean irrechazables.

Matías Almeyda en la banca del estadio de Vallecas. REUTERS

La competencia por sus servicios también incluye el interés de Cruz Azul, pero en la directiva regiomontana confían en que su músculo financiero y el proyecto de infraestructura los pongan un paso adelante. El plan del neerlandés consiste en rodear a Matías Almeyda con refuerzos de talla mundial, garantizándole un equipo diseñado para ganar el campeonato desde el primer minuto. La consigna en las oficinas del Barrial fue clara: no aceptar un "no" por respuesta sin antes agotar todas las instancias posibles.

REESTRUCTURACIÓN TOTAL EN EL GIGANTE DE ACERO

La llegada del directivo europeo no solo trajo nombres de entrenadores, sino un cambio de mentalidad en la gestión deportiva. Monterrey apostó por un modelo a largo plazo donde la inteligencia deportiva y la visión internacional de Te Kloese sean los pilares. La afición recibió la noticia con ilusión, sabiendo que el club busca borrar los fracasos recientes y recuperar el protagonismo que su nómina exige.

Dennis te Kloese en conferencia. Mexsport

Mientras el estratega argentino analiza su futuro desde Europa, el tiempo corre para la directiva albiazul. El trabajo de Dennis te Kloese apenas comenzó, pero la posible contratación de Matías Almeyda enviaría un mensaje de advertencia a toda la Liga MX. Si el neerlandés logra concretar este movimiento, los Rayados se posicionarían como el rival a vencer en el próximo semestre, uniendo a un directivo de élite con uno de los técnicos más carismáticos y ganadores que pasaron por nuestro país en la última década. El balón está en la cancha del argentino, pero el asedio regiomontano ya inició.