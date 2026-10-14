FMF busca técnico en redes sociales para el Tri Femenil

En busca de un nuevo entrenador para categorías inferiores femeniles, la Federación Mexicana de Futbol lanzó una oportunidad para los Directores Técnicos que deseen dirigir en la Selección Mexicana; conoce los requisitos necesarios que fueron publicados mediante redes sociales.

Las categorías inferiores de la Selección Mexicana femenil se encuentran en busca de un nuevo mandamás, destacando 4 características con las que debe contar quien se postule a la vacante:

1. Dirige el proceso deportivo de Selecciones Nacionales Femeniles de categorías menores impulsando el desarrollo de las jugadoras y su transición a categorías superiores.

2. Planifica entrenamientos, concentraciones y competencias, analizando rivales y resultados para alcanzar los objetivos deportivos.

3. Implementa la metodología de entrenamiento y el modelo de juego, diseñando sesiones y estrategias con el apoyo de video y datos de rendimiento.

4. Coordina el trabajo entre las categorías Femeniles, compartiendo buenas prácticas y alineando los criterios para el desarrollo de las jugadoras.

Cada entrenamiento representa una oportunidad para crecer, cada decisión táctica puede cambiar el rumbo del partido y cada jugadora forma parte de una historia que sigue escribiéndose. Buscamos a quien quiera liderar el desarrollo de las Selecciones Nacionales Femeniles y contribuir a su crecimiento competitivo a nivel internacional", menciona la publicación en redes sociales.

La Selección Mexicana femenil busca entrenador para categorías inferiores. Captura de pantalla

Requisitos para llegar al Tri Femenil

El perfil de quien puede convertirse en el siguiente entrenador de la Selección Mexicana femenil –en categorías menores- deberá contar con diversas acreditaciones, mismas que la FMF detalló en la publicación compartida a través de LinkedIn:

- Licenciatura en Ciencias del Deporte, Educación Física, Dirección Deportiva o afín.

- Experiencia como Director(a) Técnico(a) en el futbol femenil a nivel internacional.

- Licenciatura de entrenador equivalente a UEFA, CONCACAF, A/PRO o equivalente reconocido por FIFA.

- Conocimiento en análisis táctico, scouting, performance análisis o gestión de equipos.

BFG