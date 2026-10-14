Duelazo: Betis se impone 3-2 al Porto en Champions League

¡Qué duelazo! Betis logró la remontada en su casa para vencer 3-2 al Porto en el Estadio La Cartuja. Santiago Gimenez entró de cambio en el segundo tiempo, vio pronto la tarjeta amarilla y un vistoso remate de cabeza fue rechazado por el arquero. Álvaro Fidalgo no tuvo minutos. El cuadro verdiblanco va con paso perfecto en Champions League, sumó su segunda victoria y escaló a la novena posición de la tabla general.

El primer tiempo fue un dominio total del Betis, con diferentes aproximaciones, pero sin la contundencia. El Porto estuvo a punto de sorprenderlos con dos llegadas, en una de ellas un remate de cabeza fue al travesaño y en otra se les anuló un gol por una mano en el área.

Santiago Gimenez entró de cambio al minuto 85 Reuters

Isco salió como titular y disputó su primer partido europeo desde el encuentro de la UEFA Europa League del pasado mes de noviembre, ante el Utrecht. En aquel partido salió lesionado y no volvió a jugar hasta abril.

En el primer minuto, Abde Ezzalzouli mandó un derechazo que desvió el arquero Diogo Costa.

El Porto respondió, pero fue gracias a un error del portero Álvaro Valles, quien le entregó el balón a André Silva, hizo un sombrerito, el defensor del Betis quiso copiarle y el delantero remató de cabeza y el balón pegó en el poste al 8’.

El primer gol del Porto contó con la colaboración del portero Álvaro Vallés Reuters

Después le siguieron disparos peligrosos de Nelson Deossa y el mismo Ezzalzouli, pero sin sacudir las redes.

Al 40 se le anuló un gol al Porto. Tremenda desatención en la defensa y tras un rebote, Alan Varela mandó izquierdazo al fondo. Tras la revisión en el VAR, el tanto fue anulado por una mano en el área.

La segunda parte fue más cardiaca y con gran ritmo. Abde Ezzalzouli mandó un derechazo cruzado casi al ángulo para batir al arquero al 46’ y hacer el 1-0.

Isco anotó de penal para hacer el 3-2 a favor del Betis sobre el Porto en la Champions League Reuters

La respuesta del Porto vino enseguida para el 1-1. Gabriel Veiga cobró un tiro libre, el arquero hizo un mal fildeo y el balón sacudió las redes al 53’.

Betis 1 – 2 Porto. Golazo de Samu tras un violento remate, aprovechando un “taconcito” de Pepé en el área.

Betis 2 -2 Porto. Antony llegó al área, punteó el esférico y Cucho Hernández remató de primera intención al 74’.

Betis 3 – 2 Porto. Albert Costa derribó a Marc Roca en el área; el VAR validó el penal e Isco engañó al arquero para darle la vuelta al marcador.

El delantero mexicano, Santiago Gimenez, entró a la cancha al 85’ y un minuto después vio la tarjeta amarilla por una falta sobre Abde Ezzalzouli. En tiempo de compensación, remató de cabeza y en una gran atajada, Álvaro Vallés salvó a su escuadra.