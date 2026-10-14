México Femenil conquista las tribunas en sus duelos ante Jamaica

La Selección Mexicana Femenil reunió a 39,987 aficionados durante sus dos partidos ante Jamaica en la fecha FIFA de octubre. Los encuentros disputados en Aguascalientes y Querétaro mostraron la respuesta del público al combinado nacional, que recibió el respaldo de miles de personas en ambas sedes.

La convocatoria destacó frente a otras presentaciones recientes del equipo. En abril de 2026, México recibió a Islas Vírgenes de Estados Unidos ante 18,735 espectadores en Zacatecas, mientras que el amistoso frente a Nueva Zelanda de octubre de 2025 congregó a 10,256 personas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Aguascalientes abre la serie con las tribunas llenas

El viernes 9 de octubre, el Estadio Victoria recibió a 17,800 aficionados para el primer encuentro contra Jamaica. La presentación del Tricolor en Aguascalientes tuvo un significado especial para Jacqueline Ovalle, quien compartió su agradecimiento por la respuesta del público.

Al final la afición se hizo presente y nos estuvo alentando al 100 por ciento, agradecerles por haber acompañado a este equipo".

Aunque México perdió 4-3, la asistencia marcó el inicio de una serie que también tendría una convocatoria destacada en su segunda sede.

Querétaro registra una entrada destacada

El martes 13 de octubre, el Estadio Corregidora recibió a 22,187 espectadores, cifra superior a la registrada en los amistosos mencionados. La entrada también representó la mayor asistencia reportada para la selección mexicana femenil en ese inmueble.

Pedro López destacó la experiencia de jugar en ambas ciudades.

Dos estadios, dos ciudades increíbles, he escuchado rugir el Corregidora y eso se siente en la piel”.

Alexandra Gómez también compartió la emoción que le provocó ver las tribunas llenas después de debutar con la selección. “Fue como un sueño el ver el estadio tan lleno y la verdad estoy agradecida con Dios y también por la oportunidad”, expresó la futbolista.

La americanista Jana Gutiérrez destacó los aprendizajes que les dejaron los dos encuentros ante Jamaica y anticipó una respuesta distinta de la Selección Femenil para su próximo compromiso frente a Haití, donde aprovecharán lo aprendido y darán todo para conseguir la victoria.

Sobre el balance deportivo, López consideró que los encuentros representaron una prueba para el equipo.

Ha sido una fecha FIFA muy interesante, nos pusieron a prueba en el primer partido en situaciones muy reales, nos plantearon un reto para este segundo partido”.

México cerró la fecha FIFA con una victoria por 3-1 sobre Jamaica, después de la derrota en Aguascalientes. La convocatoria en ambas sedes dejó constancia del respaldo que recibió el Tricolor durante sus dos presentaciones en territorio mexicano.