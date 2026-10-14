Lista la fecha para la preventa de boletos del México-Jamaica en Monterrey

La preventa de boletos para el México – Jamaica, correspondiente a la vuelta de los Cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, ya tiene fecha definida. El partido se disputará el próximo 17 de noviembre en el Estadio BBVA.

Ticketmaster anunció que habrá una preventa anticipada para los aficionados que cuenten con tarjeta de crédito de Banorte.

México recibirá a Jamaica en el partido de vuelta de los Cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf Mexsport

A partir de este jueves 15 hasta el 19 de octubre se realizará dicha venta, con opción de diferir el monto a seis meses sin intereses.

Los precios de los boletos aún no se han dado a conocer de manera oficial.

El partido de ida entre México y Jamaica se realizará el 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Kingston.

Los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf se disputarán bajo el formato de ida y vuelta, con la selección mejor clasificada de cada cruce jugando el partido de vuelta como local.

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El ganador de cada cruce en los Cuartos de final avanzará a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2027, programadas del 25 al 28 de marzo en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

¿CUÁL ES EL CRITERIO DE DESEMPATE EN LA LIGA DE NACIONES DE CONCACAF?

El primer criterio de desempate será el gol de visitante.

Si persiste el empate, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales para determinar al ganador.

¿QUÉ GANAN LOS PARTIDOS QUE AVANCEN A LAS FINALES DE LIGA DE NACIONES DE CONCACAF?

Los cuatro ganadores de los Cuartos de Final se clasificarán a la Copa Oro 2027.

Los perdedores avanzarán a las Preliminares de la Copa Oro 2027.

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA DE NACIONES CONCACAF:

Curazao vs Panamá.

Guatemala vs. Canadá.

Haití vs. Estados Unidos.