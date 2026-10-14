"Raúl Jiménez tiene mucho futbol por dar"; prevalece optimismo en la Selección Mexicana 

Duilio Davino, director de selecciones varoniles, está resignado a perder a Raúl Jiménez por lo que resta del año con la Selección Mexicana. Sin embargo, dejó ver su incondicional apoyo para futuras convocatorias.

"Justo nos enteramos con Rafa en la mañana, Raúl tuvo una lesión en la rodilla hace dos o tres semanas, los doctores pensaron que con un tratamiento conservador podría estar listo, pero no avanzó", lamentó el directivo en su visita al Estadio BBVA, en Monterrey.

Aunque desconoce el tiempo de recuperación del delantero de los Wolves de Inglaterra, Duilio Davino se mantiene optimista.

"Ayer fue a ver a un especialista y se decidió que este viernes que lo van a operar, su vuelta al campo esper sea lo antes posible, porque es un jugador importante, tiene mucho futbol por dar", añadió.

De igual manera, el director de selecciones varoniles dio una radiografía de la primera fecha FIFA que celebró la Selección Mexicana con Rafael Márquez al mando de la dirección técnica, en la que lamentó la serie de bajas por lesión para encarar los amistosos ante los representativos de Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

"Rafa Márquez está muy bien, con mucha más claridad, con más experiencia y sabiendo lo que tiene que hacer, es fecha FIFA en la que puede entender quién entra a la competencia y quién no, va a ir perfeccionando el funcionamiento, tuvo lapsos muy buenos y otros no tanto, pero le dan la línea de dónde tiene que trabajar, para enfrentar ahora a Jamaica. La fecha FIFA era para eso, juegos de preparación en los que tenía que ver cosas, tuvimos pérdidas por lesión, pero sirvió sin duda tomar decisiones al frente".

En la gira por Estados Unidos, la convocatoria sufrió las bajas por diversas molestias físicas de Alan Cervantes, César Montes, Hirving Lozano Gilberto Mora y Luis Romo.

Rafa Márquez es el indicado para la Selección

Durante la presentación oficial del partido entre las selecciones de México y Jamaica en el Estadio BBVA de Monterrey, correspondiente a los cuartos de final de la Nations Leagues Concacaf, Duilio Davino no dudo el respaldar la gestión del seleccionador y sucesor de Javier Aguirre.

"Es un orgullo regresar a Monterrey, ver caras amigas y platicar con gente. Realmente es un motivo de orgullo, lo es que la Selección juegue por primera vez aquí (en el BBVA) un torneo oficial. El objetivo claro, avanzar a semis, seguir compitiendo, es nuestro torneo y hay que tratar de defender el título.

"Es la segunda fecha FIFA con Rafa, es la persona indicada de llevar el proyecto, además de que ha entrenado y con los mejores, está capacitado y rodeado de un gran cuerpo técnico, es apenas el primer torneo oficial, hay plena confianza de que nos irá bien".

En la gira por Estados Unidos, Rafa Márquez firmó una marca de dos empates y dos derrotas, por lo que buscará su primera victoria en un torneo oficial, lo que implica mayor dificultad. Sin embargo, El director de selecciones varoniles de la FMF exhortó a la afición a que haga pesar el Gigante de Acero el próximo 17 de noviembre ante Jamaica.

"Necesitamos el apoyo de la afición en Nuevo León, es la oportunidad de seguir avanzando. En el Mundial pasado lo sentimos, sentimos cómo se unió el país, vibró con su Selección, hay que seguir ese camino".