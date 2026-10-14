Enrique Nieto, nuevo vicepresidente de Selecciones, buscará más juegos en estadios de México 

Enrique Nieto, nuevo vicepresidente de Selecciones de México, ya luce en sus funciones con una promesa: acercar a la Selección con el público en estadios mexicanos.

"Sí, ponderamos venir más a México, el balance del año previo al mundial fue bueno, después es complicado por calendarios, competencias oficiales, pero es acercar a la afición a la Selección, pero también en Estados Unidos por la base que hay de aficionados", dijo Enrique Nieto en su visita a Monterrey, Nuevo León.

En comitiva con la Federación Mexicana de Futbol, para presentar oficialmente el duelo México vs Jamaica en el Estadio BBVA, por los cuartos de final de la Nations League Concacaf, Enrique Nieto destacó la plaza regiomontana.

"Después de ocho años se regresa, sabemos de la pasión por el futbol, queremos que corresponda a la afición con un partido oficial, nos permite concentrarnos y encontrarnos con la gente, transmitir lo que representa la camiseta, acercar a la selección a distintas regiones del país es algo que impulsamos en este proyecto", reiteró el federativo.

De igual modo, Nieto aseguró que existen las condiciones para una óptima presentación del Tricolor en Monterrey, Nuevo León.

"Esta visita tiene un valor particular, es oficial el 17 de noviembre enfrentando a Jamaica, primera vez que jugaremos en este estadio BBVA, motivo de orgullo jugar en una sede mundialista. Desde la FMF acompañamos el proceso de Rafa Márquez y su cuerpo técnico para brindar condiciones necesarias y alcanzar objetivos".

Rumbo al Mundial 2026, uno de los temas sobre la mesa fue una presentación de la Selección Mexicana en Monterrey.

"La venta de boletos comenzará mañana con preventa Banorte y después a la venta para resto de la afición. Contentos de regresar, seguros de que será una gran fiesta, es la vuelta en la que cierra la eliminatoria (Nations League Concacaf), ahí está el objetivo de avanzar de ronda".

Incluso la celebración del Mundial Monterrey reiteró la sede como un escenario ideal para el Tricolor en la Nations League.

"Si había otras sedes o no, se toman más otros factores, este acercamiento tiene mucho tiempo, ya queríamos venir, hoy la realidad es que estamos encantados de venir al estadio y más por lo visto en el Mundial, es algo que la FMF y la Selección teníamos pendiente, pero hubo temas de calendarización a cargo de FIFA, nosotros sí queríamos venir aquí y ahora mejor que es un juego oficial".