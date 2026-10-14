En Chivas no hay desesperación tras los tres partidos sin victoria 

Después de un inicio prometedor, donde incluso peleaban por estar en liderato del Apertura 2026, hoy Chivas pasa un bache de malos resultados, sin embargo, dentro del Rebaño se mantiene la calma.

El Guadalajara enfrentará a Tigres para la jornada 12 y llega con la urgencia de obtener los tres puntos, ya que acumula tres partidos sin victoria (empate ante América y Atlas; derrota ante Querétaro).

Gabriel Milito elogio a todos los jugadores de Chivas después del Clásico Tapatío. MEXSPORT

En conferencia de prensa previo al partido ante los Felinos, Luis Rey habló acerca de este momento complicado que vive el Rebaño y enfatizó que todos están tranquilos, sin entrar en desesperación por la victoria.

Van a llegar los tres puntos, estamos trabajando en eso. No nos queremos desesperar porque creo que puede llegar un mal ambiente. Estamos tranquilos que van a llegar los tres puntos”, afirmó.

A pesar de este mal momento, el defensa rojiblanco aseguró que Chivas siempre debe de pensar en el título.

Siempre la mente en cada torneo es ser campeón. Queremos levantar la 13, vamos por buen camino y esperamos que se pueda”, señaló.

En los últimos partidos, las lesiones han mermado a Chivas y ante ello, Luis enfatizó que el equipo tiene un gran plantel para cubrir esas bajas.

“Estamos trabajando mucho en ello, esperemos estar bien para los tres partidos que vienen, sino hay más jóvenes que lo están haciendo bien. Por ahí ya está regresando el ‘Cotorro’ y otros defensas que estaban ausentes”, comentó.

¿Cuándo será el partido entre Chivas vs Tigres?