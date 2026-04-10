Mascherano pone a Berterame en la órbita del Mundial 2026: “Depende de su nivel”

El técnico argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, tiene claro su objetivo: elevar el nivel de su equipo para que sus jugadores puedan pelear por un lugar en la Copa del Mundo.

El estratega aseguró que el crecimiento colectivo será clave para que varios futbolistas levanten la mano rumbo a la Selección Mexicana, entre ellos el delantero Germán Berterame.

Tenemos que hacer que el equipo mejore partido a partido y después estaré contento si todos los que tienen oportunidad de ir al Mundial pueden ir”, declaró Mascherano.

Sobre el momento de Berterame, el entrenador no dudó en respaldarlo, pese a la falta de gol que ha mostrado recientemente. Confía en que el atacante recuperará su mejor versión.

A Berterame le falta tiempo. Es un chico que en todos los equipos donde ha estado ha rendido y su mayor virtud es marcar goles, es cuestión de tiempo”, afirmó.

Mascherano fue claro: el futuro del delantero rumbo al Mundial dependerá únicamente de su rendimiento dentro de la cancha. Si logra retomar su nivel, las puertas de la Selección Mexicana podrían abrirse.