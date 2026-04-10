Un jonrón de risas: rompen el bat de la nueva estatua de Ichiro Suzuli y el culpa a Mariano Rivera

El homenaje estaba diseñado para congelar el tiempo. Afuera del T-Mobile Park, casa de los Seattle Mariners, la figura de Ichiro Suzuki iba a quedar fija en una imagen reconocible como lo es el swing, la elegancia, el bate como extensión natural del cuerpo.

Pero el beisbol, incluso en bronce, se resiste a los guiones.

Durante la ceremonia de develación, el bat de la estatua se rompió. Un detalle mínimo en apariencia, pero suficiente para convertir el tributo en una escena digna del propio Ichiro, donde la precisión convive con lo inesperado. La diferencia es que esta vez no fue un lanzamiento imposible ni un hit del triunfo, sino un objeto inmóvil que decidió fallar en el momento exacto.

La broma perfecta en el momento preciso

Ichiro no necesitó segundos para reaccionar. Lo hizo como jugaba: rápido, limpio y con intención.

No pensé que Mariano (Rivera) vendría aquí y rompería el bat", externó Ichiro con una sonrosa.

La broma no fue casual. Rivera construyó su leyenda rompiendo bates como si fueran parte del ritual. En 2001, llegó a destrozar más de 40 en apenas 81 entradas. Ni siquiera el metal parece a salvo de esa memoria colectiva.

Ichiro Suzuki tomó con humor lo que aconteció con la estatua que le rinde homenaje. Getty Images via AFP

Las risas acompañaron el momento. También el eco de otra voz autorizada. Ken Griffey Jr., presente en la ceremonia, se deslindó con ironía. “Yo no hice eso”. En un evento pensado para la solemnidad, el humor terminó siendo el hilo conductor. Un legado que no necesita refuerzos

Ichiro no necesita perfección estética para sostener su historia. Sus números lo hacen por él. 1,861 juegos con Seattle, una carrera de 19 campañas, 10 selecciones al All-Star y una temporada de debut que lo colocó simultáneamente como MVP y Novato del Año.

Hay más. Es líder histórico del club en hits y bases robadas. Y, sobre todo, es una figura que redefinió la relación entre técnica y consistencia en el béisbol moderno. La estatua, el símbolo y el detalle que la humaniza

El club había anunciado la estatua en agosto de 2025, en paralelo al retiro del número 51. Traducir una carrera irrepetible en una imagen permanente.

Sin embargo, el detalle del bat roto introduce un matiz interesante. Humaniza el homenaje. Lo aleja de la rigidez ceremonial y lo acerca a la esencia del juego, donde incluso lo más seguro puede fallar.