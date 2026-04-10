México sale del radar: no figura en el Top de la MLS

La Major League Soccer (MLS) se ha ido consolidando con el paso de los años, considerada como el epicentro de talento joven, lo fabrica y lo exporta, pero también es muy diversa. Hay futbolistas de seis continentes, con culturas distintas, donde 78 países están representados. México ha ido perdiendo presencia, incluso ya no figura en el Top 5 de las principales nacionalidades con más jugadores en esta temporada.

Por lógica, Estados Unidos comanda esta lista con 349 futbolistas. A continuación, le siguen Canadá, Brasil, Argentina y Colombia.

Argentina ocupa el cuarto sitio en la MLS Reuters

ASÍ ES EL TOP 5 DE PAÍSES MÁS REPRESENTADOS POR LUGAR DE NACIMIENTO EN LA MLS

Estados Unidos con 349 futbolistas. Canadá con 48. Brasil con 33. Argentina con 32. Colombia con 24.

La MLS pasó de ser un retiro dorado para varios jugadores a una con proyección para jóvenes. La edad promedio en su liga es de 25.8 años, la más baja entre las principales ligas norteamericanas.

También elogió que de un total de 176 jugadores de 22 años o menos, jugaron al menos un partido en la MLS en 2026. Hubo 102 debuts esta temporada, con un promedio de edad de 23.2 años.

“La MLS se ha transformado en un lugar de transición para terminar de construirse como futbolista. Cuando uno va a un lugar donde compite bien, donde hay intensidad, donde estoy viviendo lejos de casa, con otro idioma, con otra cultura, a mí me parece que por esos motivos esta liga se hace complementaria en la carrera de un futbolista de Sudamérica y tranquilamente se formó en un lugar de una escala intermedia antes de saltar a donde se juega el mejor futbol”, indicó Gerardo ‘Tata’ Martino.

La MLS también destacó que no sólo compra talento, sino también lo fabrica y puso los casos de Obed Vargas (canterano de Seattle Sounders y actualmente en el Atlético de Madrid), Diego Luna (canterano de San Jose Earthquakes y que es seleccionado de EU y jugador de Real Salt Lake) y Brian Gutiérrez (canterano de Chicago Fire que juega en Chivas).