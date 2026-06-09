Marcel Ruiz finalmente pasa por el quirófano tras perder la carrera por el Mundial 2026

El Toluca informó que Marcel Ruiz fue intervenido quirúrgicamente de la lesión de ligamento cruzado anterior. El mediocampista mexicano había retrasado la operación durante varios meses con la esperanza de recuperarse a tiempo para disputar el Mundial 2026.

A dos días del inicio del Mundial 2026, el sueño mundialista de Marcel Ruiz quedó definitivamente atrás. El Deportivo Toluca informó este 9 de junio que el mediocampista fue sometido con éxito a una cirugía por la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en marzo pasado.

La noticia cierra uno de los capítulos médicos más seguidos en el futbol mexicano durante el último trimestre. Ruiz apostó por un tratamiento conservador para intentar mantenerse con posibilidades de integrar la lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

La lesión que cambió sus planes

El mediocampista se lesionó durante un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf con Toluca. Los primeros reportes señalaron una ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco en la rodilla derecha, una combinación que habitualmente requiere intervención quirúrgica.

Sin embargo, evaluaciones posteriores determinaron que la afectación del ligamento era parcial, lo que abrió una pequeña ventana de esperanza para evitar el quirófano y acelerar una posible recuperación rumbo al Mundial.

La apuesta por llegar al Mundial

Durante abril, diversos reportes indicaron que Marcel Ruiz optó por retrasar la cirugía y concentrarse en un programa intensivo de rehabilitación. El objetivo era someterse a nuevas evaluaciones médicas y determinar si existía alguna posibilidad de regresar a la actividad competitiva antes del torneo.

La estrategia implicaba asumir riesgos. Especialistas y analistas advirtieron que jugar con una lesión parcial del ligamento cruzado podía agravar el daño y comprometer la recuperación a largo plazo.

Pese al esfuerzo, el mediocampista no apareció en la convocatoria final de la Selección Mexicana.

En el comunicado, la institución destacó el liderazgo del jugador, capitán del equipo y campeón de la Concacaf, además de agradecerle su compromiso durante los meses en los que intentó mantenerse en carrera por un lugar en la Copa del Mundo.