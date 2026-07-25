"La paciencia fue la clave": Ricardo Marín tras el triunfo de Chivas

La paciencia terminó marcando la diferencia para Chivas. Así lo consideró Ricardo Marín, quien fue pieza clave en el agónico triunfo del Guadalajara sobre FC Juárez, luego de ingresar de cambio y asistir a Roberto "Piojo" Alvarado en la última jugada del encuentro para sellar el 1-0 en la Jornada 2 del Apertura 2026.

El delantero rojiblanco aseguró que el equipo nunca perdió la calma pese a las dificultades que presentó el planteamiento defensivo del conjunto fronterizo y destacó que la insistencia durante los 90 minutos terminó siendo recompensada con los tres puntos.

La verdad, qué alegría. Veníamos trabajando muy bien como para ganar los tres puntos. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, que Juárez nos iba a hacer un buen partido y así fue. Lo bueno es que no bajamos los brazos, seguimos luchando hasta el final y fue que se nos dio el resultado", declaró al término del encuentro.

Marín reconoció que el Guadalajara tuvo que trabajar más de la cuenta para abrir espacios, ya que los Bravos lograron cerrarle los caminos al ataque rojiblanco durante gran parte del segundo tiempo.

La insistencia tuvo recompensa

El atacante explicó que el cuerpo técnico les pidió mantener la calma y mover el balón con paciencia, convencidos de que la oportunidad terminaría por aparecer.

Sabíamos que teníamos que tener paciencia, llevarlos de un lado al otro y que con las entradas se iba a generar el gol, y así fue. Tuve la oportunidad de darle el pase al Piojo y afortunadamente sacamos los tres puntos", comentó.

El delantero también reveló cuál fue la indicación específica que recibió por parte del técnico Gabriel Milito cuando ingresó al terreno de juego para disputar los minutos finales del compromiso.

"Me pidió refrescar al equipo, seguir presionando, que ahí estábamos encima, que iba a caer el gol. Afortunadamente, con el tiempo que pude generar y ganar el salto, pude dar la asistencia y así fue", explicó.

Marín ingresó en la recta final y terminó siendo decisivo. En la última acción del encuentro ganó el balón dentro del área y lo recentró para que Roberto "Piojo" Alvarado apareciera frente al arco y empujara la pelota a la red al minuto 95:55, apenas unos segundos antes del silbatazo final.

Más allá de la asistencia, el atacante aseguró que el equipo deberá tomar este encuentro como aprendizaje, pues espera que varios rivales adopten un planteamiento similar para intentar frenar al Guadalajara durante el resto del torneo.

"La lección es la paciencia. Saber que todos los rivales nos van a jugar así, que va a ser muy complicado abrirlos y tener paciencia para mover el balón y concretar las llegadas que tengamos", afirmó.

El triunfo también tuvo un significado especial para Marín, quien volvió a ser determinante frente a FC Juárez, tal como ocurrió el torneo pasado, cuando también colaboró con una asistencia ante el conjunto fronterizo.

Ahora, con la primera victoria del semestre en el bolsillo, Chivas buscará darle continuidad al resultado cuando visite a Puebla el próximo viernes en la Jornada 3, en el último compromiso antes de la pausa por la Leagues Cup. Mientras tanto, Ricardo Marín dejó claro cuál considera que debe ser el camino del equipo: mantener la calma, insistir y confiar en que las oportunidades terminarán por llegar.