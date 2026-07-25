Tano Ortiz no garantiza la titularidad de Vozinha en Colo Colo: "Va a tener que pelear el puesto"

Colo Colo cerró el fichaje de Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, como nuevo refuerzo para la temporada. El guardameta de Cabo Verde llega al futbol chileno después de destacar con su selección en la Copa del Mundo 2026, torneo en el que fue una de las revelaciones tras contribuir a que los Tiburones Verdes alcanzaran la segunda fase sin perder un solo partido en tiempo regular, incluidos los enfrentamientos ante España y Argentina, equipos que posteriormente disputaron la final.

Las actuaciones del portero de 40 años también impulsaron su popularidad fuera del terreno de juego. Durante el torneo alcanzó cerca de 30 millones de seguidores en redes sociales, situación que incrementó el interés de distintos clubes por incorporarlo.

Finalmente, Colo Colo fue el equipo que logró concretar su fichaje, aunque su llegada no significa que tenga asegurado un lugar en el once inicial.

Vozinha no tiene el lugar asegurado en El Cacique. David Leah

Tano Ortiz asegura que Vozinha deberá competir por la titularidad

Después de la victoria de Colo Colo sobre Deportes Limache en la Primera División de Chile, el entrenador Fernando "Tano" Ortiz fue cuestionado sobre la incorporación del arquero caboverdiano.

El exdirector técnico del América explicó que Vozinha será tratado como cualquier otro integrante del plantel y dejó claro que deberá competir por un puesto.

No estuve en la negociación, yo no soy el encargado. Lo que sí sé y tengo claro es que es un jugador más que va a tener que pelear el puesto como los demás.

Posteriormente, el entrenador volvió a ser consultado sobre si la contratación del guardameta había sido una petición expresa suya para reforzar al equipo durante el mercado de verano.

Ortiz no afirmó que el fichaje hubiera sido solicitado por él y reiteró que cualquier futbolista que se incorpore al plantel tendrá que competir por un lugar.

Es algo que habíamos hablado y sabemos que cada jugador que llegue va a competir.

Las declaraciones del estratega dejan claro que la decisión sobre la titularidad dependerá del rendimiento que muestre el arquero en los entrenamientos y durante su adaptación al equipo.

El Mundial no le asegura un lugar en el once inicial

La destacada participación de Vozinha con Cabo Verde lo convirtió en uno de los nombres más comentados del torneo y despertó elogios desde distintos sectores del futbol internacional.

Sin embargo, esas actuaciones no modifican el criterio del cuerpo técnico de Colo Colo. Fernando Ortiz insistió en que el portero deberá ganarse un lugar dentro del equipo en igualdad de condiciones con el resto de los jugadores del plantel.

De esta manera, el arquero caboverdiano iniciará una nueva etapa en el futbol chileno con el reto de trasladar el nivel que mostró durante la Copa del Mundo a El Cacique, donde primero deberá convencer al cuerpo técnico para convertirse en el guardameta titular.