A 4 años del fracaso en Qatar, Johan Vásquez revela su gran objetivo para el Mundial

Johan Vásquez tiene un dolor atravesado. Es una espina clavada desde hace cuatro años, en el Mundial de Qatar, cuando el equipo mexicano quedó varado en la ronda de grupos, algo que no pasaba desde Argentina 1978.

El reto de jugar el Mundial en casa le salpica de renovados bríos el corazón. Entonces, Vásquez entiende que lo que ha conseguido es gracias al esfuerzo de irse a Italia y permanecer en un futbol de alta competencia.

"Ha sido un camino muy duro, he pasado cosas complicadas y al final la decisión fue la correcta. Tengo más experiencia y eso me da fuerzas para afrontar lo que viene, tengo una espina clavada de hace cuatro años y espero que las cosas salgan bien esta vez".

Johan Vásquez jugando contra Portugal con México. Mexsport

Al mismo tiempo, asegura que la concentración ha sido positiva, que el Vasco Javier Aguirre y el cuerpo técnico no han cerrado la disciplina monacal, sino que por el contrario han tenido visitas distinguidas para motivarlos como el ex boxeador Julio César Chávez o el ex seleccionado Cuauhtémoc Blanco.

"Apuntamos a lo más alto. La verdad es que llegué hace un par de semanas con un grupo que estaba compactado desde hacía un mes y no ha sido pesado. La dirección técnica nos ha dado respiro como para estar con la familia y amigos".

El Mundial, una vitrina para Vásquez

Johan Vásquez tiene ya un lustro en el futbol italiano. Aunque su traspaso fue directo al Genoa, descendió con este equipo, sin embargo, al ser prestado a otros clubes, siempre se ha mantenido en Primera División y ahora sabe que el Mundial es una oportunidad para ir a otros equipos o ligas de relevancia.

Joha Vásquez lleva cinco años jugando en el futbol italiano con el Genoa. Redes sociales

"Lo tomo con naturalidad y calma, he ganado experiencia y he tratado de ayudar a mi equipo. No creo que este sea mi mejor momento, sino que me veo más arriba con un techo más grande y espero que esta Copa del Mundo sea el trampolín que requiero".