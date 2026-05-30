¡Adiós al Mundial! Mohamed confirma que Marcel Ruíz será operado

Marcel Ruiz fue uno de los nombres más comentados previo a la Final de la Concachampions 2026, debido a la lesión en la rodilla que presentó desde hace varios meses y que lo tiene al margen de poder acudir al Mundial 2026 con México.

Sin embargo, Marcel sorprendió a propios y extraños al ser sustituido en el segundo tiempo, generando dudas sobre su estado físico real en un momento clave para el equipo dirigido por Antonio Mohamed.

Marcel Ruiz celebró el título de la Concacaf Champions Cup 2026 con una bandera mexicana sobre los hombros, pese a reconocer que ve complicado integrar la lista mundialista de Javier Aguirre. MEXSPORT

Su salida prematuro rompió con la expectativa que había generado su presencia en el once inicial, en un encuentro donde Toluca se coronó campeón de la Concacaf.

Marcel jugó lesionado la Final de Concacaf

En la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico Antonio Mohamed fue claro sobre la situación de Marcel Ruiz y confirmó que el mediocampista no estuvo al cien, por lo que tuvo que salir de cambio.

Marcel le molestó la pierna al principio del partido… Estábamos jugando prácticamente con uno menos y lo tuve que cambiar, pero él jugó con el corazón siempre por delante”, afirmó.

Mohamed detalló el esfuerzo del jugador, reafirmando su compromiso con los Diablos pese a su condición física.

Mi admiración y mi respeto hacia él, creo que puso por delante la institución y todos los compañeros sobre su salud”, comentó.

Marcel Ruíz será operado por su lesión y se baja del Mundial

Además, el Turco Mohamed adelantó el posible paso siguiente de Marcel Ruíz, el cual será pasar por el quirófano, confirmando que se perderá la Copa del Mundo 2026.

Sí, sí, seguramente se va a operar, lo tiene que hacer”, señaló.

A pesar de que había una ligera esperanza de que Ruíz pudiera estar en la convocatoria de México, con estas declaraciones de su DT, prácticamente se confirma que no podrá estar representado al Tri en la justa mundialista.

Un golpe duro: Marcel Ruiz se perderá el Mundial 2026

De cumplirse el panorama que describió Mohamed, con una posible operación tras la final, es un hecho que Marcel Ruiz se perderá la Copa del Mundo 2026.

Marcel Ruiz admitió que ha pasado momentos difíciles Mexsport

Esta ausencia representa un golpe duro para el jugador, quien había apostado todo por llegar en condiciones al torneo que se disputará en casa, posponiendo una cirugía para intentar estar disponible.