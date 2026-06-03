Conoce a las grandes figuras que se quedaron sin el Mundial 2026

A unos días del arranque del Mundial, los futbolistas cruzan los dedos para mantenerse en buen estado físico y evitar convertirse en una de esas historias que se repiten cada cuatro años: quedar fuera de la Copa del Mundo por una lesión de último momento o los que por una decisión técnica no estarán.

Este es un recuento de algunas de las figuras que, pese a su calidad y trayectoria, no lograron asegurar un lugar en la máxima cita del futbol por problemas físicos, falta de nivel o simplemente porque sus entrenadores apostaron por otras alternativas.

Brasil e Inglaterra encabezan la lista de selecciones con bajas importantes. La Canarinha no podrá contar con Rodrygo, Éder Militão y Estevão, tres futbolistas que apuntaban a desempeñar un papel importante dentro del combinado sudamericano. Entre lesiones y problemas físicos, los tres quedaron fuera de la convocatoria definitiva, obligando a Brasil a buscar alternativas.

Inglaterra también sorprendió con algunas ausencias. El técnico Thomas Tuchel decidió no convocar a Cole Palmer. Diversas versiones aseguran que el entrenador priorizó otras opciones en el medio campo para equilibrar al equipo, a pesar del buen nivel mostrado por el jugador del Chelsea. Otro de los descartados fue Phil Foden. Tuchel explicó que, pese a la calidad del futbolista, no era compatible con la estructura táctica planificada para el Mundial. Foden fue durante los últimos años una de las piezas más importantes en los éxitos del Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Phil Foden y Cole Palmer no aparecieron en la convocatoria final de Thomas Tuchel para el Mundial. Redes sociales

Japón también sufrió un duro golpe al perder a Takumi Minamino y Kaoru Mitoma, dos de sus principales referentes ofensivos. La ausencia de ambos reduce considerablemente el potencial de ataque de una selección que buscaba consolidarse como una de las revelaciones del torneo.

Argentina, vigente campeona del mundo, tampoco llegará con plantel completo. Lionel Scaloni tendrá que afrontar la competición sin Juan Foyth y Joaquín Panichelli, dos elementos que formaban parte de la planificación rumbo a la Copa del Mundo.

España no podrá contar con Samu Aghehowa ni Fermín López, mientras que Países Bajos afrontará el certamen sin Xavi Simons y Matthijs de Ligt. En ambos casos, las ausencias representan un golpe para selecciones que aspiran a competir por los puestos más altos.

Por parte de Francia, la sorpresa fue Eduardo Camavinga. Su exclusión no obedeció a una lesión, sino a una decisión técnica de Didier Deschamps.

“Camavinga tuvo una temporada complicada, no estuvo a la altura de su potencial. Estoy convencido de que tiene todo para volver a su máximo nivel. Comprendo que esté decepcionado y que incluso me odie o me guarde rencor, pero así es la competencia en el centro del campo”, declaró el seleccionador francés.

Eduardo Camavinga fuera de la lista de Francia. REUTERS

Las bajas también alcanzaron al futbol mexicano. Marcelo Flores, seleccionado de Canadá y jugador de Tigres, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante la final de la Copa de Campeones de la Concacaf. La lesión acabó de inmediato con cualquier posibilidad de disputar el Mundial 2026.

Otro caso destacado es el de Marcel Ruiz. El mediocampista de Toluca se lesionó el pasado 12 de marzo y decidió posponer una cirugía con la esperanza de llegar a la Copa del Mundo. Sin embargo, pese a conquistar el título de Liga MX con los Diablos Rojos, quedó fuera de la prelista de la Selección Mexicana. Tras perder la oportunidad mundialista, será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, convirtiéndose en una de las historias más dolorosas de cara al arranque del torneo.