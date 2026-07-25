¡De la agonía a la gloria! Chivas vence a Juárez al 95'

Cinco segundos separaban a Chivas de otro tropiezo cuando apareció su capitán. Roberto "Piojo" Alvarado marcó al 95:55 para darle al Guadalajara un dramático triunfo 1-0 sobre FC Juárez, en un partido que parecía condenado al empate sin goles y que terminó desatando la euforia en el Estadio Akrón.

El Rebaño consiguió así su primera victoria del Apertura 2026, luego de haber debutado con una derrota 2-0 frente a Toluca, evitando además ligar dos encuentros consecutivos sin anotar como local.

Con la obligación de responder ante su afición, el conjunto dirigido por Gabriel Milito tomó el control del encuentro desde los primeros minutos. Jordan Carrillo, flamante refuerzo rojiblanco, fue uno de los futbolistas más participativos en ataque y ayudó a que Chivas monopolizara la posesión del balón, aunque nuevamente le costó traducir ese dominio en oportunidades claras.

La primera llegada llegó apenas al minuto cuatro, cuando Carrillo sacó un disparo de media distancia que pasó apenas a un costado del poste defendido por Sebastián Jurado.

Con el paso de los minutos, el Guadalajara comenzó a instalarse en campo rival. Armando González avisó con un remate de cabeza desviado y posteriormente Roberto Alvarado estuvo cerca de conectar una volea dentro del área tras un servicio desde la izquierda.

Los rojiblancos también reclamaron dos posibles penales sobre Armando González, aunque el silbante decidió dejar seguir las acciones en ambas ocasiones.

Al minuto 30 llegó otra aproximación importante. Brian Gutiérrez sacó un disparo que fue bloqueado por la defensa y, en la jugada siguiente, el "Hormiga" conectó un cabezazo que terminó en las manos de Jurado.

Jurado sostuvo a Juárez... hasta el último suspiro

La oportunidad más clara del primer tiempo llegó justo antes del descanso. Armando González ganó por arriba y conectó un potente cabezazo que superó al arquero, pero el balón se estrelló dramáticamente en el travesaño.

Todavía antes del medio tiempo, Jordan Carrillo apareció completamente solo frente al arco y sacó un disparo desde el corazón del área, pero Sebastián Jurado reaccionó con una gran atajada para mantener el empate.

Juárez también respondió. Ramón Rodríguez aprovechó un error en la salida rojiblanca para quedar mano a mano con Raúl Rangel, aunque su disparo terminó muy desviado.

En la segunda parte, Chivas volvió a salir con intensidad y generó aproximaciones mediante José Castillo y Roberto Alvarado, pero el conjunto fronterizo consiguió equilibrar el partido conforme avanzó el reloj al tener mayor tiempo la pelota.

Gabriel Milito movió el banquillo con los ingresos de Efraín Álvarez, Ricardo Marín, Campillo y Castañeda, buscando encontrar la jugada que rompiera el cero.

La tensión aumentó al minuto 82, cuando Gilberto Sepúlveda abandonó el terreno de juego por lesión, permitiendo el debut en Primera División de Ricardo Juárez con la camiseta rojiblanca.

Cuando parecía que el empate estaba firmado, Juárez estuvo a centímetros de llevarse el partido. Ya en tiempo agregado, Luca Martínez encabezó un contragolpe y definió cruzado ante la salida de Raúl Rangel, pero el balón pasó apenas a un costado del poste, silenciando por unos instantes al Estadio Guadalajara.

El árbitro añadió seis minutos y Chivas aprovechó prácticamente la última acción del encuentro.

Al 95:55, Efraín Álvarez envió un centro al área, Ricardo Marín recentró de cabeza y Roberto "Piojo" Alvarado apareció dentro del área para empujar el balón al fondo de las redes, desatando la locura en las tribunas apenas cinco segundos antes del silbatazo final.

El gol cambió por completo la historia de la noche. Lo que parecía un nuevo empate sin anotaciones terminó convirtiéndose en la primera alegría del Guadalajara en el torneo y en un triunfo que puede representar un impulso anímico importante para el proyecto de Gabriel Milito.

Con estos tres puntos, Chivas consigue su primera victoria del Apertura 2026 y tomará un respiro antes de afrontar su siguiente compromiso. El Rebaño visitará a Puebla el próximo viernes en la Jornada 3, en su último partido antes de la pausa por la Leagues Cup, mientras que FC Juárez buscará recuperarse en la siguiente fecha.