Manchester City le echa el ojo a futbolistas de Pumas y de Liga MX
Efraín Juárez reveló que visores del Manchester City le preguntaron por un par de jugadores, pero aclaró que también verán otros partidos
El Manchester City tiene la mira puesta en futbolistas de Pumas y en la Liga MX. El técnico mexicano, Efraín Juárez, reveló que los visores le preguntaron por un par de jugadores, tanto de Fuerzas Básicas como del primer equipo.
“Por la relación que tengo con el grupo, trabajé tres años ahí. El grupo más grande a nivel de futbol en el mundo. Siempre hay conocidos. Me enteré que iban a venir, vinieron, estuvieron, amigos míos, que además los conozco desde hace mucho tiempo. Me preguntaron por un par de jugadores, tanto de fuerzas básicas como de los que están hoy en el primer equipo, que ya están pensando en que se pueden reforzar con sus 10-12, equipos que tienen a nivel mundial”, indicó el técnico de Pumas.
Efraín Juárez aclaró que, no sólo se fijarán en Pumas, sino también los visores verán un par de partidos de la Liga MX.
“Tienen esa facilidad y claridad, como es un grupo tan grandote, siempre pasa eso. El jueves a ver si echo una cena con ellos y ya está. Me preguntarán, verán futbol, van a ver un par de partidos, no sólo de nosotros, sino de la Liga mexicana, vienen a ver partidos, a eso se dedican”, añadió.
Los Pumas vencieron 4-2 a Juárez para llegar a 33 puntos, ocupando el subliderato de forma provisional, a expensas de lo que haga Pachuca este miércoles, cuando visite a los Xolos de Tijuana.
Los dirigidos por Efraín Juárez cerrarán la temporada regular visitando al Pachuca el próximo sábado, duelo que iniciará a las 5 de la tarde.