¡Imágenes fuertes! Alan Medina sufre escalofriante lesión en el Pumas vs FC Juárez

La pesadilla se apoderó de la cancha del Estadio Olímpico Universitario durante la Jornada 16 del Clausura 2026. Lo que pintaba para ser una tarde de consolidación para los Pumas de la UNAM, terminó en una auténtica tragedia deportiva. El cuadro capitalino no solo cayó sorpresivamente en casa con un marcador adverso de 2-0 ante el FC Juárez, sino que también perdió a uno de sus elementos clave de la peor manera posible. Alan Medina encendió todas las alarmas en el Pedregal luego de protagonizar una imagen que paralizó a la afición auriazul y a los televidentes.

Alan Medina hablando con el abanderado. Mexsport

LA ESCALOFRIANTE LESIÓN Y LA INTERVENCIÓN DEL VAR

Corría la parte complementaria del encuentro cuando la tensión estalló cerca de la pradera derecha. En un intento desesperado por frenar un avance, el juvenil defensor fronterizo, Eder López, ejecutó una barrida desmedida sobre la humanidad de Alan Medina. Durante la acción, la rodilla del zaguero cayó con todo el peso y la inercia del movimiento directamente sobre el tobillo izquierdo del mediocampista universitario. El impacto provocó una palanca antinatural que mandó al jugador de inmediato al césped con evidentes muestras de dolor insoportable.

La gravedad de la escalofriante lesión obligó al cuerpo médico a ingresar de urgencia al terreno de juego. Tras unos minutos de angustia total y sin la posibilidad de ponerse en pie, el futbolista abandonó la cancha inmovilizado en el carrito de las desgracias, cediendo su lugar a Uriel Antuna para que el equipo intentara rescatar el partido.

Fuerte entrada sobre Alan Medina. Captura de pantalla

Mientras el silencio invadía las gradas de Ciudad Universitaria, la tecnología hizo su aparición. La cabina del VAR revisó minuciosamente el contacto y detectó la imprudencia de la entrada, por lo que llamó de inmediato al silbante Óscar Mejía para que evaluara la acción en el monitor a nivel de cancha. Sin dudarlo un segundo tras observar la repetición, el árbitro central sacó la tarjeta roja directa y mandó a las regaderas a Eder López, dejando a los Bravos con un hombre menos.

ALARMA EN EL PEDREGAL DE CARA A LA LIGUILLA

El panorama luce bastante oscuro para la escuadra que dirige el cuerpo técnico universitario. De acuerdo con los primeros reportes desde el estadio, el staff médico trasladó de inmediato al mediocampista a un hospital cercano al sur de la Ciudad de México para someterlo a urgentes estudios radiológicos y resonancias magnéticas. El objetivo es determinar con exactitud el grado del daño estructural en la articulación y verificar si existe alguna fractura o ruptura de ligamentos.

Alan Medina conduciendo el balón Mexsport

Esta sensible baja representa un golpe durísimo para las aspiraciones de los universitarios, quienes buscaban en este cotejo amarrar su boleto directo entre los cuatro mejores del campeonato. Ahora, con el cierre de la fase regular en puerta, el pronóstico inicial indica que el volante ofensivo se perderá de forma definitiva la última fecha del certamen. Sin embargo, el temor real al interior de la institución es que las pruebas médicas confirmen una gravedad mayor que lo margine por completo de disputar la anhelada Liguilla.

La tristeza y frustración invadieron el vestidor felino al silbatazo final. La dolorosa derrota frente al cuadro chihuahuense pasó a un plano secundario ante la preocupación generalizada. Hoy, directiva, compañeros y afición cruzan los dedos esperando el parte médico oficial para conocer el tiempo exacto de recuperación de uno de sus motores en el medio campo. El futbol siempre da revanchas, pero en este momento, la integridad de su jugador acapara toda la atención en la cantera universitaria.

OTRAS LESIONES SIMILARES EN LA LIGA MX

Jesús Orozco ‘Chiquete’ (Cruz Azul): Aunque ocurrió a finales de 2025 en la liguilla, su luxación de tobillo con daño en ligamentos ha marcado su ausencia en el presente torneo. Se estima que estará fuera un total de seis meses, lo que complica su participación en el Mundial 2026.

Jesús Orozco Chiquete lesionado del tobillo. Mexsport

Eugenio Pizzuto (Pachuca): En su partido de debut en la Liga MX, apenas a los 17 años, tras haber destacado como capitán de la Selección Sub-17. A solo 7 minutos de haber ingresado al campo, Pizzuto intentó recuperar un balón; al barrerse, su pie derecho se trabó en el césped y el peso de su propio cuerpo provocó la lesión.

Edgar Andrade (Cruz Azul): En los Cuartos de final de vuelta en el Estadio Azul. Andrade era una de las promesas más brillantes de la cantera celeste. Al intentar disputar un balón dividido con un jugador de Tecos, el pie de Andrade se quedó anclado en el pasto mientras su cuerpo giraba. La imagen de su tobillo completamente desviado de su eje es una de las más impactantes de la liga.