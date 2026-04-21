VIDEO: Penal para el América desata polémica en redes

América logró imponerse ante León en la Jornada 16 del Clausura 2026, sin embargo, la polémica vuelve a rodear al entorno azulcrema luego de que César Ramos Palazuelos marcara una mano de Barreiro para determinar el penal definitivo; algunos señalan falta de Dourado sobre el defensor de La Fiera.

Durante el minuto 84 del compromiso entre América y León, César Ramos Palazuelos detuvo el duelo para revisar el monitor del VAR y determinar un penal en favor del América, mismo que Alejandro Zendejas convirtió para el 2-3 final que le da a las Águilas la posibilidad de acercarse y dar prácticamente por sentado su boleto a la Liguilla del presente torneo.

Una vez marcada la pena máxima, el nombre de César Ramos regresó a la polémica debido a la contienda aérea entre Rodrigo Dourado y Stiven Barreiro, determinando que el futbolista de León cometió una mano y la disputa previa no contó con falta alguna por parte de ninguno de los involucrados, determinando penal en favor de los visitantes.

Por supuesto, en redes sociales comenzó a tocarse el tema sobre una ayuda al conjunto azulcrema, mismo que llegó a 25 puntos en la tabla de posiciones y prácticamente aseguró su pase a la Fiesta Grande del Clausura 2026, mientras que León se estancó en 22 unidades y complica sus aspiraciones por instalarse en la Liguilla debido a que en la Jornada 17 se enfrentará a Toluca y la diferencia de goles es uno de sus grandes enemigos.

Por su parte, las Águilas regresarán al Estadio Banorte para medirse al Atlas el sábado 25 de abril, duelo que definirá su posición en la tabla general.

BFG