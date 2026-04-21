¡Se vale soñar! Fernando Llorente apuesta por España y México en el Mundial 2026 

España se atrevió a soñar con un título mundial y lo hizo realidad en el 2010. La dicha fue tan inmensa que Fernando Llorente, integrante de aquella generación dorada, anhela que la afición mexicana también la viva.

“Ojalá, me gustaría mucho por vosotros, porque son gente maravillosa, de una humildad impresionante, me encantaría que puedan disfrutar lo que se siente ser campeones del mundo por primera vez, ojalá un día lo consigan, es algo increíble por lo que vivimos nosotros en nuestra historia”, comparte Llorente en entrevista con Excélsior.

La calidad y jerarquía de las ligas de México y España distan. LaLiga pertenece a la élite, al top-5 de las principales competiciones europeas con los mejores futbolistas del planeta. Sin embargo, Fernando Llorente alienta desde su mejor expectativa con la organización en las sedes de CDMX, Guadalajara y Monterrey.

“Tanta pasión como la tienen ustedes, estoy convencido de que serán grandes anfitriones y disfrutarán mucho”, celebra el exdelantero, hoy embajador FIFA. “Sin lugar a dudas, es un pueblo con una pasión por el futbol impresionante, la verdad que no hay comparación con el resto de las sedes, el futbol en Estados Unidos y en Canadá no es el primer deporte, hay otros. Estoy convencido que México es el país que más disfrutará el Mundial”.

Fernando Llorente y Marco Materazzi Cortesía: EA7 World Legends Padel Tour

También el fervor que se emana desde la majestuosidad del Estadio Banorte, próximamente tres veces mundialista, es un elemento que juega por el futbol mexicano y que recuerda con cariño tras su visita amistosa después de consagrarse campeón mundial.

“Tengo buenos recuerdos de México después de la Copa del Mundo (Sudáfrica 2010), refiere del cotejo amistoso que terminó en empate 1-1; el Tricolor tomó ventaja con gol de Javier Chicharito Hernández (12’), mientras que David Silva se encargó de emparejar la pizarra (92’).

“Me encantaría volver al Azteca, como después de ganar el Mundial fuimos por pretemporada, veníamos el resto de vacaciones y nos pilló fuera de forma un poco. Eran los primeros días de pretemporada, pero con la altitud sufrí bastante, fui titular, empatamos, había mucho calor, fue difícil aquel partido la verdad”, refiere de la visita del 11 de agosto.

Respecto a la concentración que hará España en Puebla, para el amistoso contra Perú antes del Mundial 2026 (8 de junio), Fernando Llorente aplaude la sintonía que los ibéricos mantienen en territorio mexicano, al considerar que un duelo clave, el España vs Uruguay, se disputará en Guadalajara durante la fase de grupos.

“Somos países hermanados, nos tenemos mucho cariño, la Selección de España irá a México con mucha ilusión de jugar el amistoso en Puebla, que sirva un poco para ver lo que les puede esperar, lo que significa jugar en otras condiciones, está la tema de la altitud, y eso se tiene que tratar. Que en España hagan buena concentración, para que se aclimaten, pero que también disfruten de algo tan maravilloso”.

Con la agenda llena entre el EA7 World Legends Padel Tour y los compromisos FIFA, Fernando Llorente reconoce el deseo por un reencuentro con el renovado Coloso de Santa Úrsula.

“Me encantaría volver ahora en la Copa del Mundo a ver una partida en el Azteca (Banorte) renovado, debe ser una experiencia maravillosa y que disfrutará la gente muchísimo”.

EA7 World Legends Padel Tour

Fernando Llorente encontró en el pádel el deporte ideal tras su retiro de las canchas de futbol en el 2023. La costumbre de competir constantemente y con los mejores la explota en la tercera edición EA7 World Legends Padel Tour.

En la segunda fecha del torneo, en la Ciudad de Nueva York, Llorente hizo dupla con el exfutbolista italiano y campeón mundial Marco Materazzi.

Ambos se impusieron 9-7 sobre la dupla de exfutbolistas Vincent Candela y Germán Denis.En otra partida del tour en Nueva York, Luca Toni y Luca Ceccarelli vencieron 8-3 a Alessandro Florenzi y Nelson Dida.

El EA7 World Legends Padel Tour ha reunido a grandes figuras internacionales del futbol, como Giuseppe Rossi, Jérémy Ménez y Ludovic Giuly, lo mismo que a la estrella retirada de basquetbol Danilo Gallinari.