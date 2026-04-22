En América rechazan actos de racismo; Jardine se pronunció por Helinho 

André Jardine, entrenador del América, lamentó los actos de racismo que ha sufrido Helinho, jugador brasileño del Toluca, mediante redes sociales.

"Nosotros somos muy atentos a combatir cualquier tipo de discriminación y aseguro que nuca vendrá de un jugador o integrante del club. Lo de Helinho lo lamento, porque sufre por las redes sociales".

Cabe recordar que el fin de semana, el juego entre Águilas y Diablos Rojos (2-1), terminó con una fuerte bronca que escaló en el túnel rumbo a los vestidores y con altercados en el que aficionados en la zona VIP del estadio Banorte supuestamente incurrieron en actos discriminatorios.

En ese duelo, Helinho resultó expulsado. La tarjeta roja fue un detonante para una campal entre jugadores de ambos equipos.

"Lo quiero mucho (a Helinho), sus reacciones fueron erradas a partir de la expulsión, fue el principal responsable de la situación, buscaba armar otra expulsión", refirió el técnico por su compatriota, quien a final de cuentas fue sancionado con tres partidos.

En el caso de Henry Martín, el delantero del América recibió un juego de suspensión por participar en la bronca en la zona VIP.

“Estaba muy cerca, probablemente, sí. Con la suspensión se quedó para Atlas, pero con Henry vamos día a día. Ojalá ya se sienta bien, está muy cerca de regresar, por lo menos a la banca, lo veo entrenar sin ningún tipo de situación.

"Ya nos frustramos otras veces, somos precavidos en cualquier proyección. Cuando esté bien Henry vamos a celebrar", explicó Jardine tras la victoria del América sobre León (2-3), en actividad de la jornada 16 del torneo Clausura 2026.

Sobre el triunfo hilado el martes por la noche, André Jardine consideró que "celebrar mucho la victoria, es una plaza que siempre es muy complicada sobre todo en este momento. León tuvo un crecimiento muy claro desde que cambiaron de entrenador. Un partido con cara de play-in, sabíamos cuánto nos acercaba a la clasificación, así que una victoria que hay que valorar mucho por las formas y la intensidad con la que competimos. Tienes que valorar los tres puntos”.

El técnico de las Águilas también replicó la serie de críticas y dudas tras la eliminación en Concacaf Champions Cup y por marchar fuera de los principales lugares de la tabla.

“¿Dudabas que íbamos a llegar? Yo me sorprendo que duden de este grupo y de nuestra capacidad. Así es el futbol, ahí vamos. Nuestra gente está con nosotros, los jugadores están muy enfocados. Será una Liguilla cerrada y pareja, los ocho equipos tienen sus chances y América no será distinto”, amenazó.

El América marcha sexto lugar, con 25 puntos. Sin embargo, a lo que más aspira en el cierre de fase regular es al quinto puesto. Contra Atlas darán cerrojo el sábado, en el estadio Banorte.

“Construimos un grupo muy fuerte, con mucho carácter, jugadores con un pasado de liderazgo, capacidad de conducir al grupo por caminos correctos. Necesitamos tiempo en este aspecto, con los nuevos refuerzos, tiempos para que Henry esté nuevamente, así como Dagoberto Espinoza, Víctor Dávila y Luis Malagón.

"Tenemos un vestidor muy fuerte, no es fácil porque tienes jugadores que no miras solamente por la parte técnica y física, es mucho más por el carácter. Tenemos la certeza de que es cuestión de tiempo para que América esté en el nivel más alto que acostumbramos".

Por último, André Jardine se refirió al guardameta Rodolfo Cota y su próximo fin de contrato en verano, para volver con el León.

“Lo queremos mucho. Cota es un profesional del más alto nivel. Es de los más profesionales. Platiqué mucho con él cuando no jugó, sabía que tenía que apoyar a Malagón, Cota sabía que podría pasar algo de este tipo con Malagón (fuerte lesión), ya teníamos planeado darle algunos partidos, sería el portero de la Liguilla, yo estaba consciente de que estaba preparado para este momento y ha demostrado un gran nivel. Te da estabilidad, liderazgo. Estamos contentos con él y vamos a tratar de tenerlo más tiempo”.