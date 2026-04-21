Pumas remonta de forma épica ante FC Juárez y es sublíder del Clausura 2026

El Estadio Olímpico Universitario fue testigo de una de las tardes más vibrantes en lo que va del torneo Clausura 2026. En un duelo correspondiente a la Jornada 16, los Pumas de la UNAM demostraron de qué está hecho el ADN universitario al levantarse de la lona y conseguir una victoria de 4-2 sobre el FC Juárez. Este triunfo no solo representó tres puntos, sino que catapultó a los felinos al segundo lugar general con 33 unidades, encendiendo la ilusión de arrebatar el liderato en la última fecha.

La primera mitad resultó una pesadilla para los locales. Los Bravos de Juárez sorprendieron con un planteamiento agresivo que silenció a la tribuna. Francisco Nevárez abrió el marcador al minuto 35 con un disparo rastrero tras un contragolpe fulminante. Antes de irse al descanso, Jairo Torres puso el 0-2 que parecía definitivo. Sin embargo, el complemento guardó una historia de garra y superación para la escuadra del Pedregal.

DRAMA, VAR Y LA REACCIÓN AURIAZUL

El rumbo del encuentro cambió drásticamente en los primeros minutos del segundo tiempo. Al 53', una entrada durísima de Eder López sobre Alan Medina dejó al mediocampista de Pumas fuera de combate por una lesión que obligó el ingreso de Uriel Antuna. Tras revisar el monitor del VAR, el árbitro expulsó al jugador fronterizo, dejando a Juárez con diez hombres. A partir de ahí, el futbol fue totalmente de un solo lado.

La remontada comenzó desde los once pasos. Guillermo 'Memote' Martínez cobró con maestría un penal al 66' para recortar distancias. Apenas cuatro minutos después, el mismo Martínez apareció con un cabezazo letal tras un servicio de Jordán Carrillo para firmar el empate 2-2. La tribuna explotó y el impulso anímico fue incontenible para los visitantes, quienes no supieron cómo frenar el vendaval azul y oro.

ROBERT MORALES SELLÓ LA VOLTERETA

Con un hombre más y el dominio total del esférico, los universitarios no bajaron los brazos en busca de la victoria. La figura de Robert Morales emergió en el momento más crítico; al minuto 86, el delantero paraguayo conectó un frentazo preciso al centro del arco que puso el 3-2 ante el delirio de la afición. A pesar de que el cuarto oficial anunció un agregado de 14 minutos, la respuesta de Juárez fue nula.

Ya en el tiempo de compensación, al 90'+8', Morales firmó su doblete con un derechazo cruzado dentro del área que sentenció el 4-2 definitivo. Con este resultado, el conjunto universitario escaló posiciones de forma estratégica y se colocó a un paso de la cima. El cierre de la fase regular será de alarido, pues el próximo fin de semana los universitarios visitarán a Pachuca con la firme intención de amarrar el liderato general y entrar con todo el impulso a la Liguilla.