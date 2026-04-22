Yankees siguen imparables y se llevan el primero de la serie ante Boston

Giancarlo Stanton continuó con su historial de actuaciones impactantes en el estadio más antiguo de Grandes Ligas, al rozar una torre de luz con un largo jonrón y castigar el Monstruo Verde con un doble de dos carreras en la victoria de los Yankees por 4-0 sobre los Medias Rojas.

Stanton llegó al juego sin hits en 17 turnos esta temporada contra lanzadores zurdos, pero corrigió eso ante Connelly Early, enviando un slider del segundo inning hacia Lansdowne Street. La bola salió disparada del bate de Stanton a 111.5 mph.

Early había mantenido a los Yankees sin anotar hasta el sexto, cuando Stanton volvió a hacer daño, esta vez conectando un cambio hacia el jardín izquierdo-central que amplió la ventaja al remolcar al dominicano Amed Rosario y Aaron Judge.

Los Medias Rojas han tenido problemas para generar ofensiva en todo el año, una tendencia que continuó frente al quisqueyano Luis Gil, quien completó 6.1 entradas en blanco en su tercera apertura de la temporada.

Ese éxito tampoco es algo nuevo para Gil, quien llegó con efectividad de 0.99 (tres carreras limpias en 27.1 innings) en cinco aperturas de por vida contra Boston.

Gil generó apenas tres swings en blanco mientras su velocidad estuvo por debajo de sus promedios de la temporada. Sin embargo, limitó a los Medias Rojas a dos hits, otorgó tres boletos y ponchó a dos, incluyendo un sexto inning de solo cinco pitcheos que le permitió trabajar más profundo en el juego.

Randal Grichuk añadió un doble productor en el octavo, su segunda carrera impulsada con los Yankees.

Ben Rice, quien llevaba cuatro juegos seguidos con jonrón, se ponchó en sus cuatro turnos.

Foto: Reuters.

Aranda llega a cuatro cuadrangulares

El mexicano Jonathan Aranda pegó un jonrón de dos carreras, pero no evitó la derrota de su equipo Rays de Tampa Bay 12-6 ante Rojos de Cincinnati, que tuvo como protagonista al dominicano Elly de la Cruz, quien se voló la barda en par de ocasiones.

Aranda conectó su cuarto vuelacercas de la temporada en la sexta entra y se llevó a un compañero por delante.

El tijuanense se fue de 3-1 con dos bases por bolas y empujó tres carreras para llegar a 19 en la temporada.

El show de Elly de la Cruz comenzó des la primera entrada, al pegar su primer vuelacercas con un compañero en los senderos. El dominicano cerró su brillante actuación con otro vuelacercas para llegar a ocho en la temporada.

El jugador de los Rojos empujó cinco carreras para llegar a 18.

Ke’Bryan Hayes, Dane Myers y Spencer Steer también se volaron la barda por la novena de Cincinnati, que desplegó una ofensiva de 10 imparables para asegurar la victoria en el primer duelo de la serie.

Foto: AFP.

Mellizos remontan y agravan la crisis de Mets

Luke Keaschall conectó dos sencillos productores clave y el bullpen de los Mellizos tuvo una actuación sobresaliente, mientras Minnesota remontó para una victoria de 5-3 sobre los Mets en el Citi Field, en lo que fue la derrota 12 consecutiva para los neoyorquinos.

El triunfo puso fin a una racha de cuatro derrotas para los Mellizos, colocándolos nuevamente por encima de .500 con marca de 12-11.

Keaschall, quien ha estado en busca de la consistencia que lo convirtió en uno de los puntos brillantes de la temporada 2025 de los Mellizos, impulsó la carrera del empate y la de la ventaja con imparables ante los relevistas Huascar Brazobán y Devin Williams. Minnesota perdía 3-0 en el sexto inning.

Los Mets estaban en posición de cortar la racha cuando Nolan McLean retiró a los primeros 15 bateadores de los Twins y el boricua Francisco Lindor conectó un jonrón de tres carreras. Fue la mayor ventaja para los Mets desde el 5 de abril, cuando vencieron 5-2 a los Gigante de San Francisco.

*mcam