El catastrófico escenario que dejaría fuera al América de la Liguilla

América venció a León con un polémico penal y llegó a 25 puntos para dar un paso importante hacia la Liguilla, sin embargo, existe un catastrófico escenario que podría dejar fuera a las Águilas de la Fiesta Grande correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX.

Ubicado en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos y +4 en la diferencia de goles, América cuenta con una amplia ventaja para que las combinaciones de resultados le terminen sonriendo en caso de caer en la Jornada 17 frente al Atlas en la cancha del Estadio Banorte.

América cerrará el Clausura 2026 de Liga MX ante Atlas en la cancha del Estadio Banorte. Mexsport

Con un triunfo o un empate ante Atlas, América firmará matemáticamente su calificación a la Liguilla del Clausura 2026, sin embargo, en caso de ser derrotado por los Rojinegros el próximo sábado 25 de abril, una serie de resultados podrían dejar en la puerta de la Liguilla al conjunto orquestado por André Jardine.

América sería eliminado de la Liguilla si…

Esta es la combinación de resultados que deberían darse para que las Águilas queden fuera de la Liguilla del Clausura 2026.

Empate entre Atlas y Tigres: si este miércoles 22 de abril igualan Rojinegros y Felinos, Atlas llegará a 23 puntos y los de la Sultana del Norte a 22 unidades de cara a la última fecha del torneo.

Perder contra Atlas en la Jornada 17: el empate entre Atlas y Tigres, más una victoria de los Rojinegros en el Banorte ante las Águilas, dejaría al América en el 7° peldaño de la tabla de posiciones.

Victoria de Tigres ante Mazatlán: con el empate en la Jornada 16 ante Atlas, Tigres necesitaría vencer a Mazatlán para sumar un total de 25 puntos y ponerse por delante de las Águilas debido a la diferencia de goles, dejando al conjunto azulcrema en el 8° sitio.

Xolos o León consumarían la eliminación azulcrema: en caso de ser 8° por los resultados de Atlas y Tigres previamente explicados, América estaría volteando a ver lo que suceda con Xolos y León; los fronterizos tendrían que ganar ante Pachuca y Chivas por un total de 3 goles acumulados para superar al América por diferencia de goles, mientras que La Fiera debería imponerse a Toluca por –al menos- 10 tantos en el infierno, algo sumamente improbable.

* En caso de que Atlas venza a Tigres este miércoles 22 de abril y que Xolos no se imponga a Pachuca, América amarrará su sitio en la Liguilla sin importar lo que suceda en la Jornada 17.

BFG