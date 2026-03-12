Malagón está agradecido con otros porteros mexicanos

Luis Ángel Malagón llegó a Guadalajara para someterse a una cirugía tras la ruptura del tendón de Aquiles que le fue confirmada ayer. El portero del América recibió mensajes de otros porteros y les agradeció a Raúl ‘Tala’ Rangel, Carlos Acevedo, Antonio Rodríguez y Guillermo Ochoa

“Bien. Agradeciéndole a la vida que estamos aquí todavía. Gracias a Tala, Acevedo, Toño, Memo. Agradecido con ellos. Sobre todo, con la gente por ayudarme. Gracias también a la afición y de equipos contrarios que también ahí han estado. Seguirle echando”, indicó Luis Malagón en un video que difundió ESPN.

El momento en que Luis Malagón se lesionó en el duelo de la Copa de Campeones de Concacaf Mexsport

El portero del América tuvo un buen semblante a su salida de la terminal aérea. Para abordar el auto que lo transportaría a la clínica Medyarthros, se bajó de la silla de ruedas para caminar sobre un pie.

El América señaló ayer que la evolución del portero de la Selección Mexicana, será de acuerdo a su evolución. La participación de Luis Malagón en el Mundial 2026 está seriamente comprometido.

Luis Malagón será operado en Guadalajara Mexsport

El arquero nacional se lesionó en el duelo contra Philadelphia Union, cuando intentó despejar el esférico. Salió de cambio al minuto 37.

Luis Malagón se perderá los amistosos contra Portugal y Bélgica, que eran claves para que Javier Aguirre conformara casi su lista final de cara al Mundial 2026.

“Ese sueño parece esfumarse. Herido y triste con el alma hecha pedazos, tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué?”, publicó Malagón en redes sociales.