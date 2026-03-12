México 2026: Dinamismo en M&A frente a los retos estructurales del nearshoring

JORGE LEÓN ORANTES Excélsior

El inicio de 2026 ha confirmado que México mantiene su posición como uno de los mercados más activos para fusiones y adquisiciones en América Latina. Mientras la región en su conjunto registró una contracción en el número de transacciones, el mercado mexicano exhibió un comportamiento claramente diferenciado: durante enero se cerraron 16 operaciones de M&A, el doble de las registradas en el mismo periodo de 2025, con un monto revelado de USD 1,063 millones, lo que representa un incremento del 90.7% en valor respecto al año anterior.

Este desempeño no es circunstancial. Las transacciones observadas se concentraron en sectores estratégicos como industria, manufactura, ingeniería, consumo y energía, reflejando una orientación hacia activos productivos de alto valor. Las estructuras de las operaciones muestran integración vertical, consolidación de plataformas industriales y una evolución hacia transacciones de mayor escala y sofisticación técnica.

Un entorno de ejecución disciplinada

El incremento en la actividad transaccional implica también mayores exigencias en los procesos de due diligence, en la asignación contractual de riesgos, en el cumplimiento regulatorio y en las revisiones en materia de competencia económica. El mercado mexicano no opera bajo una lógica de cautela pasiva, sino de ejecución disciplinada, respaldado por un ecosistema profesional con capacidad para estructurar y cerrar operaciones complejas.

Este dinamismo confirma que el capital estratégico sigue considerando a México como una plataforma de integración regional, capaz de absorber inversión sofisticada en activos bien estructurados. Los fundamentos industriales del país, sumados a su especialización sectorial, sostienen un entorno favorable para operaciones de consolidación y crecimiento.

Nearshoring: oportunidad condicionada

Sin embargo, el panorama de inversión no está exento de tensiones estructurales. El fenómeno del nearshoring, que ha posicionado a México como destino prioritario para la relocalización de cadenas productivas, enfrenta limitaciones que podrían condicionar su consolidación: la disponibilidad energética y la escasez de personal especializado.

La atracción de inversión vinculada al nearshoring no depende exclusivamente de la cercanía geográfica con Estados Unidos ni del acceso preferencial al mercado norteamericano bajo el T-MEC. Requiere infraestructura energética suficiente, estabilidad regulatoria y capital humano capacitado. La ausencia de estos elementos no genera únicamente fricciones operativas, sino restricciones de carácter estructural que pueden derivar en cancelaciones, redimensionamientos o migración de proyectos hacia jurisdicciones con mayor previsibilidad.

En el sector energético, la certeza en interconexión, generación y suministro resulta determinante para proyectos industriales intensivos en consumo. Los retrasos en autorizaciones o la falta de capacidad instalada representan riesgos concretos para inversionistas que evalúan horizontes de largo plazo. Por su parte, la escasez de talento técnico en ingeniería, automatización, tecnologías digitales y manufactura avanzada añade presión sobre los costos laborales y puede afectar la competitividad regional de determinados corredores industriales.

El equilibrio que define la competitividad

México conserva ventajas comparativas relevantes: ubicación estratégica, tratados comerciales vigentes, experiencia industrial consolidada y un mercado de M&A activo que demuestra capacidad de absorción de capital. No obstante, transformar esas ventajas en condiciones estructurales permanentes requiere coherencia entre política industrial, regulación energética y desarrollo de capital humano.

La certidumbre jurídica, la agilización de permisos y la coordinación entre niveles de gobierno son factores que incidirán directamente en la sostenibilidad del dinamismo transaccional observado. Sin energía suficiente y talento especializado, la oportunidad del nearshoring puede diluirse o desplazarse hacia economías competidoras.

El inicio de 2026 posiciona a México como un mercado resiliente y maduro en materia transaccional. Pero la consolidación de esa posición dependerá de la capacidad del país para resolver sus cuellos de botella estructurales y ofrecer un entorno predecible para inversiones de largo plazo. En ese equilibrio se define la verdadera competitividad de México dentro del mapa global de relocalización productiva.

