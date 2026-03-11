Luis Ángel Malagón responde a burlas de 'haters' en redes sociales tras grave lesión

Mientras el sueño de jugar el Mundial 2026 se aleja, Luis Ángel Malagón agradeció el respaldo de compañeros y aficionados tras sufrir una lesión de tendón de Aquiles, la cual, se estima una recuperación de por lo menos cuatro meses.

“Hay momentos de la vida difíciles de entender sobre todo cuando te manejas en una línea recta y de buena fe. Hoy con todo el dolor de mi corazón quiero agradecer a toda la gente a mis compañeros por sus palabras y oraciones sobre todo a mi familia por no abandonarme nunca”, redactó Luis Malagón en Instagram.

Será este miércoles, con el arribo del América a la Ciudad de México, que el guardameta sea sometido a estudios para determinar la gravedad de su lesión y el tratamiento a seguir.

Cabe destacar que la Selección Mexicana se mantiene en constante comunicación con las Águilas del América, por la próxima lista de convocados que prepara Javier Aguirre rumbo a los amistosos de marzo (Portugal y Bélgica).

Luis Ángel Malagón estuvo en el campo del Philadelphia Union hasta los 37 minutos. Rodolfo Cota ocupó su lugar y defendió con éxito la ventaja (0-1) sobre el conjunto estadounidense, en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

En el mensaje que Malagón colgó en redes sociales, también hizo referencia a la serie de comentarios directa y que indirectamente le han llegado por su lesión, la cual, prácticamente merma el sueño mundialista, a la vez que mete en problemas a las Águilas al sobrellevar los torneos de Concachampions y Liga MX.

“Estoy triste y con el alma hecha pedazos, tratando de entender la situación y preguntando por qué ese sueño parece esfumarse. Pero sé que Dios algún día me dará la respuesta. Dios bendiga a todos y sobre todo a cada persona mala que se alegra de situaciones así. Con cariño y agradecimiento, Luis Ángel Malagón Velázquez”, remató el portero de las Águilas del América.