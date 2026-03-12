El Satánico ya tiene rivales para su lucha final en la Arena México

El próximo 20 de marzo, Daniel López “El Satánico” vivirá su lucha final y ya tiene rivales para su batalla en la Arena México: Atlantis y Blue Panther. En el mismo marco, se le rendirá tributo en la función de Homenaje a dos Leyendas.

“Vaya sorpresa que me estoy llevando y bienvenido. Si me autonombro ‘El número uno’, no veo ni peso ni tamaño ni mucho menos rival. Hicimos pareja en una ocasión (con Atlantis), unimos fuerzas y recuerdo que jugamos máscara y cabellera para MS1 cabellera Tierra, Viento y Fuego, máscara”, mencionó El Infernal mayor en el CMLL Informa.

El Satánico elogió a sus dos rivales, 'son dignos' Captura de pantalla

El Satánico y Atlantis son de la misma escuela, del maestro Cuauhtémoc ‘El Diablo’ Velasco, aunque de generaciones diferentes. El rudo es de la penúltima, mientras que ‘El Ídolo de los Niños’ es de la última, con lo que coinciden en fuerza y conocimientos, una rivalidad que sigue hasta la fecha.

“Mientras estemos arriba de un ring, uno de los dos sale sobrando y creo que es Atlantis”, mencionó.

BLUE PANTHER, OTRO DIGNO RIVAL DE EL SATÁNICO

Con Blue Panther, El Satánico no perdona el cambio de bando y también tuvo grandes combates, no sólo en México sino también en Estados Unidos.

“Si algo que tiene El Satánico es que no perdona y ha habido grandes encuentros con él, hemos tenido grandes manos a mano en el interior de la República y por qué no decirlo, también en la Unión Americana. Bienvenidos los dos, dignos rivales y vamos a seguir preparándonos al doble”, indicó.

El Satánico señaló que brindará al máximo, dejando el alma en el cuadrilátero.

LOS RECONOCIMIENTOS QUE RECIBIRÁ EL SATÁNICO