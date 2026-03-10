Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial 2026

El portero Luis Ángel Malagón tiene el peor de los panoramas respecto al Mundial 2026. Resultó lesionado en la visita al Philadelphia Union, en la Concacaf Champions Cup, por una posible rotura de tendón de aquiles, anticipó el técnico americanista André Jardine.

"Parece lesión un tanto grave, vamos a ver. Posiblemente tendón de Aquiles, espero no sea ruptura total, al menos parece rotura al mínimo y que lo sacará por buen tiempo (de actividad)", expresó André Jardine tras la victoria (0-1) sobre el Philadelphia Union, en el Subaru Park.

El escenario con la Selección Mexicana y la Copa del Mundo 2026 se complica para el guardameta de las Águilas del América. Una rotura parcial conlleva un proceso de recuperación aproximado de cuatro a seis meses; la máxima justa de la FIFA comienza el 11 de junio.

En el ánimo colectivo, el técnico André Jardine reconoció que se regresan con pesar a México.

“El sentimiento fue de tristeza por Malagón. Lo queremos mucho, hoy entró como capitán para demostrar la importancia que tiene para nosotros. Increíble lo que pasa. Hay que confiar que hay una razón para esto que pasa hoy también con Víctor Dávila y Malagón; el torneo pasado con Dagoberto. Estará Malagón en nuestra oración y pensamiento positivo, para que esté todo bien. No podemos mentir que nos toca mucho y hay que dejar pasar los días, para conseguir estar de alguna forma más fuertes mentalmente, porque es un duro golpe para el grupo”.

Ante la serie le lesiones que aquejan al América, André Jardine respaldó el trabajo de los preparadores físicos y del departamento médico. Incluso descarta alguna reunión extraordinaria para analizar los acontecimientos de la plantilla. "Mala suerte y cosas del futbol", justificó el estratega brasileño.

"No (contempla reunión con área médica), porque son cosas del futbol que a veces pasan. No hay un culpable, una razón. Simplemente es una lesión casi inexplicable por el movimiento que hace que tampoco fue tan brusco. Así es el futbol, procuro no meterme en el tema médico ni de recuperación de jugadores, porque no lo domino. Confiamos ciegamente en nuestro departamento médico y fisioterapeutas. Tenemos un staff impresionante. Tendrán mucho trabajo por algo que no controlamos, un poco de mala suerte. Trabajarán mucho con Malagón, Dávila y Henry que no está al 100 por ciento recuperado”, sentenció.

Por otro lado, la Selección Mexicana ya está en alerta por la lesión de Luis Ángel Malagón y esperará a los exámenes médicos que se le practiquen en Ciudad de México, para intervenir en el proceso de recuperación de ser necesario.

Mientras, el seleccionador Javier Aguirre también sufre el golpe en su planeación por los últimos juegos de preparación rumbo al Mundial 2026. Luis Ángel Malagón se perderá el llamado para el amistoso ante Portugal (28 de marzo), en la reapertura del Estadio Azteca, y contra la Selección de Bélgica (31), en Estados Unidos.