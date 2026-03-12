Clásico Mundial de Beisbol 2026: calendario de cuartos de final, clasificados y dónde ver en vivo

La fase de grupos terminó y el Clásico Mundial de Beisbol cambia de ritmo. El torneo abandona los cálculos de posiciones y entra al territorio donde un error manda a casa. Ocho selecciones sobreviven. Cuatro juegos decidirán quién sigue respirando en la lucha por el título.

Mientras el torneo se prepara para su fase más intensa, México se quedó en el camino tras una actuación que terminó en desastre frente a Italia. La derrota 9-1 cerró la participación mexicana y dejó al torneo sin uno de los semifinalistas de la edición anterior.

Ahora la historia cambia de formato. El campeonato entra en eliminación directa, una estructura que transforma cada inning en una moneda al aire.

Los equipos clasificados a cuartos de final

Tras la ronda de grupos, los dos mejores equipos de cada sector avanzaron a la fase decisiva.

Grupo A

Canadá (3-1)

Puerto Rico (3-1)

Grupo B

Italia (4-0)

Estados Unidos (3-1)

Grupo C

Japón (4-0)

Corea del Sur (2-2)

Grupo D

República Dominicana (4-0)

Venezuela (3-1)

El dato más contundente lo firmó República Dominicana. El equipo caribeño conectó 13 jonrones en la fase de grupos y superó a sus rivales 41-10 en carreras. Un dominio ofensivo que lo coloca como uno de los grandes favoritos. Los juegos de cuartos de final

La siguiente ronda presenta cuatro enfrentamientos que definirán a los semifinalistas del torneo.

República Dominicana vs Corea del Sur

Viernes – 16:30 ( hora del Centro de México)

Dominicana llega invicta y con la ofensiva más poderosa del torneo. Corea busca regresar a una semifinal por primera vez desde 2009, cuando alcanzó la final.

Estados Unidos vs Canadá

Viernes – 18:00 ( hora del Centro de México)

Una rivalidad norteamericana que vuelve a aparecer en el Clásico. Canadá ganó el primer duelo entre ambos en 2006, pero Estados Unidos se llevó los 4 siguientes.

Puerto Rico vs Italia

Sábado – 13:00( hora del Centro de México)

Italia protagoniza la sorpresa del torneo con marca perfecta de 4-0. Puerto Rico llega con experiencia y aspira a disputar su tercera final en el torneo.

Venezuela vs Japón

Sábado – 19:00 hora del Centro de México)

Uno de los duelos más atractivos de la ronda. Japón dominó su grupo con marca de 4-0 y mantiene un historial imponente en el torneo. Ha alcanzado las semifinales en las seis ediciones anteriores y posee 3 títulos.

El camino hacia la final

El bracket del torneo quedó dividido en dos lados claramente definidos.

Por un lado del cuadro, el ganador de República Dominicana contra Corea del Sur enfrentará al vencedor de Estados Unidos contra Canadá.

Esa semifinal se disputará el 15 de marzo.

En la otra mitad del bracket, el ganador de Italia contra Puerto Rico se medirá al vencedor del duelo entre Venezuela y Japón.

Ese partido definirá al segundo finalista el 16 de marzo.

El Clásico Mundial de Beisbol entra así en su etapa más feroz. Ya no hay margen para recuperarse de una mala noche.

¿Dónde ver los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol?

Los cuatro encuentros de cuartos de final del Clásico Mundial podrán seguirse en México por la señal de ESPN y Disney +.