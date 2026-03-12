¡Baja sensible en la Sultana! Sergio Canales queda fuera del Juárez vs Rayados

El mediocampista español Sergio Canales, jugador de Rayados de Monterrey, no podrá ver acción en el próximo duelo en contra de Juárez correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, debido a que sigue lidiando con molestias musculares.

Esta será la segunda ausencia consecutiva del español, quien tampoco pudo jugar el último partido del equipo por la misma situación. Canales ha estado realizando trabajo diferenciado con el cuerpo técnico, pero aún no ha alcanzado el 100% de recuperación para integrarse a los entrenamientos con sus compañeros.

Por esta razón, el cuerpo técnico decidió no arriesgar su participación en el duelo contra los Bravos, con el objetivo de evitar que la lesión se complique y derive en un problema más serio.

La baja de Canales representa un desafío importante para Rayados de Monterrey, pues el mediocampista ha sido pieza clave en el esquema del equipo, especialmente en la lucha por escalar posiciones en la tabla general del Clausura 2026. Ante su ausencia, el entrenador, Nico Sánchez, deberá buscar alternativas en el centro del campo con otros jugadores del plantel.

El club está priorizando la recuperación total de Canales para que pueda volver a aportar al equipo en plenitud de condiciones, mientras Monterrey se prepara para enfrentar a Juárez sin su mediocampista estrella.