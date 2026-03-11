Pokémon Pokopia agota existencias y dispara las acciones de Nintendo

Las acciones de la gigante japonesa Nintendo experimentaron un sorpresivo repunte de hasta un 10.5% durante la jornada de este martes, marcando su subida más pronunciada en el mercado bursátil desde abril de 2025.

Este respiro financiero no llegó por un anuncio corporativo tradicional, sino gracias al inesperado y arrasador éxito comercial de Pokémon Pokopia, un nuevo título que ha inyectado una fuerte dosis de optimismo entre los inversores y ha logrado mitigar las persistentes preocupaciones de la empresa respecto al aumento global en los costos de fabricación de hardware.

Desarrollado por el estudio Koei Tecmo y lanzado de forma exclusiva para la nueva consola Switch 2 el pasado 5 de marzo, Pokémon Pokopia apostó por alejarse de las batallas tradicionales para ofrecer un simulador de vida muy al estilo del aclamado Animal Crossing.

La fórmula resultó ser un rotundo éxito, provocando un agotamiento inmediato de las copias físicas a nivel mundial. Tiendas minoristas de gran peso en Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido y Australia colgaron el letrero de "agotado" en cuestión de días. Cadenas como Walmart, GameStop, Target y hasta la propia tienda oficial de Nintendo se han quedado sin unidades disponibles en territorio estadounidense.

La escasez es tal que Walmart Canadá tuvo que emitir un comunicado público confirmando que su asignación inicial desapareció por completo, abriendo de emergencia las preventas para una segunda oleada, mientras que Amazon aprovechó la altísima demanda para elevar el precio de la edición física a aproximadamente 80 dólares.

Pokemon Pokopia Especial

El impacto de este título no se limita únicamente a las exorbitantes ganancias en caja, sino que ha conquistado de manera unánime a la crítica especializada.

Actualmente, Pokémon Pokopia ostenta el título de ser el juego de la franquicia mejor valorado en la plataforma Metacritic. Su propuesta relajada y de gestión ha logrado atraer no solo a los fanáticos de toda la vida de los monstruos de bolsillo, sino también a esa gigantesca audiencia casual que, en su momento, convirtió a Animal Crossing: New Horizons en un fenómeno cultural con más de 50 millones de unidades vendidas durante la pandemia.

Este repunte comercial llega como un verdadero salvavidas para los accionistas de Nintendo, quienes habían visto cómo el valor de sus acciones se desplomaba casi un 30% desde su pico más alto registrado en noviembre del año pasado.

Polemon Pokopia Especial

La profunda ansiedad de los inversores estaba directamente alimentada por el aumento vertiginoso en los precios de los chips de memoria, un encarecimiento impulsado por la demanda insaciable de la industria de la Inteligencia Artificial. Este panorama amenazaba seriamente con reducir los márgenes de ganancia en la producción de la Switch 2.

De hecho, las acciones habían tocado un preocupante mínimo de 52 semanas a principios de este mes, justo antes de que el fenómeno de Pokopia lograra revertir la tendencia negativa.

Atul Goyal, reconocido analista de la firma Jefferies, destacó en una nota reciente que el impulso de ventas de la Switch 2 está aumentando drásticamente gracias a este éxito viral, ayudando a contrarrestar las fuertes adversidades financieras generadas por los costos de memoria.

Por su parte, Hideki Yasuda, analista de Toyo Securities, calificó al juego como un verdadero "caballo oscuro" de la temporada, señalando que la altísima velocidad con la que el producto rota en los estantes desde Japón hasta Estados Unidos es la prueba definitiva de su amplio atractivo internacional.