Extrañaron a Álvaro Fidalgo: Fue suplente y el Betis tropezó en la Europa League

El Real Betis sufrió un doloroso revés en su camino europeo. El conjunto sevillano cayó por la mínima diferencia (0-1) ante el Panathinaikos este jueves, en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League, celebrado en el hostil ambiente del Estadio Olímpico de Atenas. La gran sorpresa de la noche, y que generó eco inmediato en México, fue la suplencia del mediocampista naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo, quien se quedó en la banca y no vio actividad durante los 90 minutos.

La decisión del técnico Manuel Pellegrini de no alinear a Fidalgo resultó inesperada. El exjugador del América se ganó rápidamente un lugar en el once titular del Betis y acumulaba minutos en todos los partidos desde su llegada al club español. Esta sorpresiva inactividad llegó apenas dos días después de confirmarse su convocatoria a la Selección Mexicana por el técnico Javier Aguirre, para los duelos amistosos de la próxima fecha FIFA ante Portugal (28 de marzo) y Bélgica (31 de marzo). Sin la presencia del 'Maguito' en el mediocampo para dar claridad, los béticos carecieron de la creatividad necesaria.

Pau López saliendo para quedarse con el balón. REUTERS

UN MURO GRIEGO Y UN PENALTI POLÉMICO

Desde el silbatazo inicial, los dirigidos por Pellegrini sufrieron para encontrar huecos y generar ocasiones claras de gol. Se toparon con un auténtico muro defensivo impuesto por el conjunto griego, que ahora dirige el experimentado técnico español Rafa Benítez. A pesar del dominio territorial, la sensación de peligro visitante fue intermitente, aunque suficiente como para haber rascado un empate.

El panorama pareció aclararse para el Betis en el segundo tiempo, cuando el Panathinaikos se quedó con diez hombres al minuto 60. Con superioridad numérica, se esperaba que el cuadro español diera el paso al frente definitivo. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Los locales, con un fuerte ejercicio de resistencia orquestado por Benítez, sorprendieron al Betis y encontraron su recompensa cerca del final.

Vicente Taborda celebrando con sus compañeros. REUTERS

Al minuto 87, el árbitro polaco Szymon Marciniak señaló un polémico penalti de Diego Llorente sobre Karol Swiderski. Las repeticiones mostraron que el defensor bético golpeó al delantero después de que este ya había rematado el balón, una decisión muy rigorista que complicó el panorama. Vicente Taborda no perdonó desde los once pasos e incrustó el balón en las redes para sellar el 0-1 definitivo.

LA OBLIGACIÓN DE REMONTAR EN LA CARTUJA

El Betis lo intentó por todas las vías. En la primera mitad, el colombiano 'Cucho' Hernández tuvo la opción más clara pasada la media hora. Antony y Pablo Fornals buscaron desbordar por la banda derecha, mientras que Abde entró más por el centro buscando rematar. Al inicio del complemento, un cabezazo de Abde y otro disparo del 'Cucho' que rozó el poste fueron las aproximaciones más peligrosas. Abde incluso forzó las dos tarjetas amarillas rápidas de Anass Zaroury para lograr la expulsión, pero el entramado defensivo griego no se resintió.

Aitor Ruibal conduciendo el balón. REUTERS

Lamentablemente, los cambios de Pellegrini en la recta final no surtieron efecto, mientras que el Panathinaikos aprovechó su oportunidad dorada. Con este resultado, el Real Betis se complicó la vida en una eliminatoria donde partía como favorito. Ahora, tendrá la obligación de remontar la próxima semana en el Estadio de La Cartuja si no quiere despedirse prematuramente de su aventura en la Europa League. Se espera que para ese duelo crucial de vuelta, Álvaro Fidalgo retome su lugar en el campo para aportar el futbol que el equipo necesitó en Atenas.