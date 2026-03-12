Yamamoto, sin cadena: Japón confirma que será su abridor ante Venezuela en el Clásico Mundial

Los vigentes campeones del Clásico Mundial de Beisbol regresan con todo: Japón enfrentará a Venezuela este sábado en el LoanDepot Park de Miami, en un duelo de vida o muerte por el pase a semifinales. Tras dos días sin acción, los nipones llegan con hambre y con su arma más letal en el montículo: Yoshinobu Yamamoto.

El manager Hirokazu Ibata confirmó en rueda de prensa tras el entrenamiento que Yamamoto, estelar lanzador de Los Angeles Dodgers, abrirá sin limitaciones, más allá de las reglas del torneo (80 pitcheos).

De verdad no… no hay límite. Creo que simplemente va a ir a fondo desde el principio. Quiero que pueda lanzar tanto como pueda”, declaró Ibata. “Después de Yamamoto… no lo he pensado. Son cuartos de final. Tendremos que poner a cada lanzador que tengamos”.

Yamamoto inició el torneo con 2.2 innings sin hits ni carreras ante China Taipéi (6 de marzo), aunque regaló tres pasaportes y ponchó a dos. A este duelo, Japón llega con la tercera mejor efectividad colectiva del torneo (2.12) y la segunda mayor cantidad de ponches (49), pese a una salida complicada de Yusei Kikuchi ante Corea del Sur.

Venezuela, con figuras como Ronald Acuña Jr. y José Altuve, quiere dar la sorpresa. Yamamoto, sin restricciones, puede lanzar más de una centena de pitcheos si el juego lo permite y se requiere. Ibata confía en su as para imponer ritmo desde el primer lanzamiento.

Japón pone su legado en manos de Yamamoto. Si el derecho domina, los nipones sueñan con otra corona; si falla, el sueño se desvanece, ante un conjunto como el venezolano que tiene a grandes figuras de las Grandes Ligas en sus filas.

Shohei Ohtani es la gran figura del equipo japonés en el Clásico Mundial de Beisbol. Reuters

Shohei Ohtani no es contemplado como pitcher en el Clásico Mundial

Shohei Ohtani realizó una sesión de bullpen con Japón con 59 lanzamientos y enfrentándose a varios bateadores, sin embargo, el estelar bateador designado de Los Angeles Dodgers aseguró que no asumirá un rol de lanzador en lo que resta del Clásico Mundial de Beisbol.

Este trabajo formó parte de un plan diseñado para Ohtani, para que esté listo al inicio de la fase regular de las Grandes Ligas el 26 de marzo.